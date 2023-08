Cosa fare nel weekend del 12 e 13 agosto a Roma: iniziative, appuntamenti ed eventi per ogni età e esigenza

Roma non sarà mai vuota tra chi parte e chi arriva anche nel weekend che prevede Ferragosto. Sono tanti i turisti che giungeranno nel fine settimana e si godranno qualche giorno nella Capitale, c’è poi chi non partirà e resterà in città. Cosa fare sabato 12 e domenica 13 agosto 2023? Noi abbiamo qualche idea da suggerire.

Weekend a Roma 12 e 13 agosto 2023: cosa fare nella Capitale

Ecco 5 degli eventi presenti a Roma nel weekend del 12 e 13 agosto 2023:

Sessantotto Village : sabato 12 agosto il tributo a Vasco Rossi e domenica 13 sarà dedicata alla musica e alla poesia dei Nomadi.

: sabato 12 agosto il tributo a Vasco Rossi e domenica 13 sarà dedicata alla musica e alla poesia dei Nomadi. Circo Maximo Experience: l’emozionante viaggio in realtà aumentata che consente ai visitatori di immergersi totalmente, attraverso l’uso di speciali visori 3D, nella storia del Circo Massimo grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche.

l’emozionante viaggio in realtà aumentata che consente ai visitatori di immergersi totalmente, attraverso l’uso di speciali visori 3D, nella storia del Circo Massimo grazie alle ricostruzioni architettoniche e paesaggistiche di tutte le sue fasi storiche. Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini a Casaprota: la Sagra delle fettuccine ai funghi porcini, in programma quest’anno sabato 12 e domenica 13 agosto, rappresentano l’evento di punta del “Ferragosto Casaprotano”, una manifestazione articolata in un ricco programma di musica, sport, spettacoli e gastronomia.

Festival dell’Arrosticino a Castel Gandolfo : l’Abruzzo incontra Roma e l’Ass. Commercianti, con il patrocinio del Comune di Castel Gandolfo e il contributo della Regione Lazio e dell’Arsial per una tappa del tour culinario, artistico e culturale.

: l’Abruzzo incontra Roma e l’Ass. Commercianti, con il patrocinio del Comune di Castel Gandolfo e il contributo della Regione Lazio e dell’Arsial per una tappa del tour culinario, artistico e culturale. This is wonderland: fino al 17 Settembre 2023, il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur sarà illuminato da un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce con la storia di Alice nel Paese delle meraviglie.

Ancora dubbi su cosa fare? A voi la scelta.

FOTO: SHUTTERSTOCK; LUX EVENTI