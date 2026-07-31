Se ti stai chiedendo cosa fare a Roma nel weekend di 1 e 2 agosto 2026, noi abbiamo la risposta. Scopri gli eventi da non perdere.

Siamo alla fine di luglio e anche Roma si prepara ad entrare nel primo weekend di agosto con un calendario in grado di offrire cultura, spettacolo, arte e sapori. Tra aperture straordinarie, musei gratuiti, proiezioni immersive e appuntamenti sul litorale, sabato 1 e domenica 2 agosto offrono tante occasioni per vivere al massimo la Capitale e i suoi dintorni. Andiamo alla scoperta di cinque eventi da non perdere, da segnarsi in agenda per organizzare due giornate estive diverse dal solito, senza rinunciare alla scoperta e al divertimento.

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Domenica 2 agosto Palazzo Senatorio apre con visite gratuite alle 10, 11.30, 15 e 16.30. Il percorso nelle sale storiche dura circa 75 minuti. La prenotazione obbligatoria al numero 060608.

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Domenica al Museo: ingresso gratuito nei musei civici

La prima domenica del mese permette di visitare gratuitamente i Musei di Roma Capitale e diverse aree archeologiche, tra cui la Forma Urbis, largo Argentina, il Circo Massimo e i Fori Imperiali.

Racconti di Luce 2026 nei giardini di Galleria Borghese

Sabato 1 agosto, dalle 21.15, immagini, musica e videomapping trasformano la facciata posteriore della Galleria Borghese. Lo spettacolo, lungo circa 15 minuti, racconta la storia della villa e della sua collezione.

Circeo di Gusto, cosa fare a due passi da Roma nel weekend di 1 e 2 agosto

A San Felice Circeo, fino a domenica 2 agosto, c’è Circeo di Gusto, con oltre venti Street Chef che animano Piazza Italo Gemini con specialità regionali, sapori internazionali, dolci, cocktail e proposte gluten free. L’ingresso è libero.

Rio Dreams, il Carnevale d’estate

Rio Dreams è una rassegna estiva lunga un mese che trasforma il Villaggio Camping Ai Tucul di Tor San Lorenzo in un grande spazio dedicato a spettacoli, musica e intrattenimento per famiglie, ispirato all’atmosfera colorata del Carnevale di Rio. Sabato 1 agosto sono in programma il cabaret di Enzo Salvi e Valentina Paoletti, con apertura affidata ad Antonio Delle Donne. Domenica 2 agosto, invece, il pubblico potrà partecipare allo Schiuma Party con Manolito, tra musica, giochi e animazione.