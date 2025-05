Cosa fare nel weekend a Roma tra maggio e giugno? Tutti i dettagli su alcuni eventi più cool della Capitale

Un altro weekend è alle porte, per molti sarà un fine settimana diverso vista la ricorrenza del 2 giugno, altri, invece, si godranno il relax e il caldo che inizia a farsi sentire con una gita fuori porta o un pranzo al mare. A Roma sono tanti gli eventi da non perdere. Scopriamo i dettagli per vivere un 31 maggio e un 1° giugno all’insegna del piacere e del divertimento.

Weekend a Roma fine maggio e inizio giugno: cosa fare

Il 1° giugno, la prima domenica del mese, vale la regola dell’Ingresso gratuito per i musei, all’interno del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Dal 1° giugno l’Aniene Festival torna ad animare per 90 giorni l’estate romana a Montesacro confermandosi, per l’ottavo anno consecutivo, un punto di riferimento per il quartiere e tutta la città grazie a un ricco programma di eventi e attività a ingresso gratuito.

Per la prima volta nella storia dei Cento Pittori Via Margutta, l’esposizione diffusa si svolgerà a Piazza Sempione a Roma, dal 30 maggio al 1 giugno 2025, con il patrocinio della Regione Lazio e del Municipio III Roma Montesacro. L’evento vuole mettere in risalto il valore dell’arte, come elemento di aggregazione e di scambio culturale, necessario per vivere in armonia nel territorio di una grande metropoli, per conoscere e per farsi conoscere.

Il cinema in piazza torna ad illuminare Trastevere: “Il Cinema in Piazza”, in Piazza San Cosimato dal 1° giugno al 13 luglio 2025 sarà allestita la postazione per godere di serate in totale relax, vedendo i film che ha segnato un’epoca.

A Nemi si terrà la Sagra delle Fragole per la sua centesima edizione domenica 1 e lunedì 2 giugno 2025. Un secolo di storia (1925-2025) dedicato alla celebrazione di un frutto simbolo e alla difesa dell’ambiente, della tradizione e della cultura del territorio dei Castelli Romani.

