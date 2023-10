In arrivo un altro fine settimana che precede Halloween e il 1° novembre. Tanti non hanno perso l’occasione di fare le valigie e trascorrere qualche giorno fuori porta, altri, invece, sono ancora indecisi su cosa fare. Il weekend a Roma è ricco di eventi e appuntamenti da non perdere: ecco quelli previsti per il 28 e il 29 ottobre 2023.

Weekend a Roma cosa fare sabato 28 e domenica 29 ottobre

Tra i tanti eventi previsti nel weekend a Roma, da non perdere 5 appuntamenti:

: @Città dell’Altra Economia – CAE, Largo Dino Frisullo – Ex Mattatoio – Testaccio, l’evento è gratuito e chi vorrà potrà godere delle decine di proposte di Polpette provenienti da ogni parte del mondo in un’area di 4000mq con la migliore musica live, area giochi, zona bar, il grande calcio e tante altre sorprese. Conca D’Oro street food : dal 26 al 29 ottobre, nel 3° Municipio di Roma, è stato organizzato per la prima volta un grande evento dedicato allo street food. Nei pressi del parcheggio immerso nel verde del Parco delle Valli, da poco ristrutturato e posizionato tra via delle Valli e Piazza Conca d’Oro, a poca distanza dalla stazione della Metropolitana e dalla via dello shopping, per quattro giorni, 25 Street Chef daranno vita a qualcosa di unico, creando creazione culinarie strepitose.

: al Planetario di Roma, il 28 ottobre dalle 20.30 alle 23, è previsto l’appuntamento gratuito Un’ombra di Luna per 95 anni di luce, per celebrare la ricorrenza del Centenario dei Planetari, il primo fu realizzato il 21 ottobre 1923, e allo stesso tempo il 95° compleanno del Planetario di Roma, inaugurato il 28 ottobre 1928. La cupola del Planetario rimarrà ad accesso libero per poter seguire, in parallelo all’eclisse, la simulazione del fenomeno visto dalla Terra e dalla Luna, realizzata con la tecnologia immersiva del Planetario, ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. In settimana prosegue invece la programmazione ordinaria con diversi spettacoli astronomici. Festa della Castagna di Vallerano fino al 2 novembre 2023. La castagna di Vallerano è un prodotto iscritto l’8 aprile del 2009 nel Registro di Denominazione d’Origine Protette (DOP) da parte dell’Unione Europea.

Questi sono alcuni degli appuntamenti nella Capitale e dintorni, a voi la scelta!

FOTO: SHUTTERSTOCK