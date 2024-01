Cosa fare a Roma questo weekend? Dalle mostre a lunghe passeggiate, tanti gli eventi da non perdere per grandi e piccoli

Il fine settimana è alle porte e voi non avete ancora scelto dove e come trascorrerlo? Nella Capitale sono tanti eventi da non perdere che potranno accontentare grandi e piccoli. Di seguito alcune delle tante proposte: ecco cosa fare a Roma questo weekend.

Cosa fare a Roma questo weekend?

Cosa fare a Roma questo weekend? Ecco 5 degli eventi presenti nella città eterna, previsti per il 13 e il 14 gennaio:

Museo della Luce , via d’Aracoeli, è uno spazio di 1000 m2 dove le installazioni luminose incontrano le invenzioni scientifiche e artistiche.

, via d’Aracoeli, è uno spazio di 1000 m2 dove le installazioni luminose incontrano le invenzioni scientifiche e artistiche. Lights in Nature nei pressi della Domus Aurea, un’esperienza immersiva attraverso cui vivere un’avventura notturna unica. L’obiettivo è quello di portare magia e consapevolezza ambientale nel cuore della città eterna. Il progetto nasce come impegno verso l’innovazione e la sostenibilità che gli ideatori promuovono attraverso i giochi di luce, volti ad educare gli spettatori che potranno vivere una serata unica e magica.

LEGGI ANCHE:–A 30 Km da Roma c’è il borgo dove ogni scorcio è una cartolina

Parco delle Favole Incantate : luminarie di Ariccia 2024, il suggestivo Parco Chigi stupirà grandi e piccini con giochi di luci e colori, con fiabe, gnomi, folletti e non solo. Le luminarie saranno totalmente rinnovate, ancora più grandi e con temi diversi (sempre legati alla Walt Disney e alla Marvel) e renderanno l’atmosfera ancora più scintillante!

: luminarie di Ariccia 2024, il suggestivo Parco Chigi stupirà grandi e piccini con giochi di luci e colori, con fiabe, gnomi, folletti e non solo. Le luminarie saranno totalmente rinnovate, ancora più grandi e con temi diversi (sempre legati alla Walt Disney e alla Marvel) e renderanno l’atmosfera ancora più scintillante! Color hotel : è una mostra interattiva permanente composta da 11 sale tematiche che prende le sembianze di un hotel incantevole! L’iniziativa è parte del progetto di un rebranding di THE WOW SIDE SHOPPING CENTRE (ex Parco Leonardo), che ha arricchito l’offerta commerciale, introducendo per la prima volta in Italia una vera e propria Entertainment Area Permanente di oltre 7.000 mq.

: è una mostra interattiva permanente composta da 11 sale tematiche che prende le sembianze di un hotel incantevole! L’iniziativa è parte del progetto di un rebranding di THE WOW SIDE SHOPPING CENTRE (ex Parco Leonardo), che ha arricchito l’offerta commerciale, introducendo per la prima volta in Italia una vera e propria Entertainment Area Permanente di oltre 7.000 mq. Museum of Dreamers: un museo dove sognare ad occhi aperti sarà un gioco da ragazzi e grandi e piccini potranno farlo, lasciandosi andare e perdendosi tra la bellezza e la fantasia di ogni stanza. Si trova al Pratibus district.

A voi la scelta.

FOTO: SHUTTERSTOCK E credits @Annarita Canalella