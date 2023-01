Weekend a Roma e dintorni: 5 eventi da non perdere sabato 14 e domenica 15 gennaio

Weekend a Roma? Ecco quali sono gli eventi da non perdere, adatti a tutti: famiglie, coppie, amici, tutti i dettagli

A Roma il weekend è ricco di appuntamenti da non perdere che accontenteranno piccoli e grandi. Dopo le feste natalizie, il grande evento a Piazza Navona con la Befana e tante persone che vi hanno partecipato, è arrivato il momento di voltare pagina e scegliere come trascorrere sabato 14 e domenica 15 gennaio.

Weekend a Roma, tutti gli appuntamenti del fine settimana

A Roma e nei dintorni non ci si annoia mai, ecco quali sono gli eventi previsti per il weekend entrante:

A Centro Leonardo è stata allestita la grande mostra di costruzioni Lego d’Europa! Un evento speciale con oltre 100 modelli in esposizione, dedicato a tutti gli appassionati degli iconici mattoncini colorati. 8 milioni di mattoncini, oltre 2000 mq di spazio.

Il Parco delle Favole Incantate vi stupirà con giochi di luce e colori per grandi e piccini, con fiabe, gnomi, folletti e altro. Il percorso da fare si trova all’interno del Bosco incantato di Ariccia da tutti conosciuto come Parco Chigi. Non serve prenotare ed i biglietti si fanno all’interno.

A Ponte Milvio vi è il mercatino dell’antiquariato dove sarà possibile passeggiare tra design, natura e arte.

Escursione a Manziana sabato 14 gennaio ore 10,00. Si tratta di una visita tranquilla e adatta a tutti per conoscere alcuni segreti del territorio di Manziana, il cui nome deriva da una divinità etrusca!

Domenica 15 gennaio dalle 9,30 alle 19,30 torna il Mercatino Il Bagatto in Piazza della Balduina. Gli stand animeranno la piazza con prodotti che vanno dal collezionismo alla pittura fino all’antiquariato.

Questi sono solo alcuni degli eventi organizzati nella Capitale e dintorni, per non parlare dei musei, mostre e altre attrattive da non perdere. E voi avete già scelto cosa fare?

FOTO: SHUTTERSTOCK