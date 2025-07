Cosa fare il primo weekend di agosto a Roma? Tutti i dettagli sugli eventi e appuntamenti della Capitale: cosa sapere

Il primo weekend di agosto è alle porte e mentre qualcuno sta facendo le valigie per partire, c’è chi sta organizzando un fine settimana in totale relax in quel di Roma. Tanti gli eventi e gli appuntamenti da non perdere nella Capitale: ecco cosa fare il 2 e 3 agosto nella città eterna.

Cosa fare a Roma nel primo weekend di agosto

Domenica 3, prima domenica del mese di agosto, come da tradizione i visitatori potranno entrare gratuitamente negli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città.

Fino al 13 agosto 2025, la mostra Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana è visitabile a Palazzo Esposizioni Roma. Dopo le tappe di Milano e Parigi, l’esposizione ha aperto un nuovo e atteso capitolo nella storica sede progettata da Pio Piacentini e inaugurata nel 1883: un luogo simbolico per la cultura visiva contemporanea e il patrimonio condiviso, nonché il più grande spazio espositivo e culturale del centro di Roma.

Nella suggestiva cornice del Giardino delle Cascate del Laghetto dell’Eur, ha preso vita vita Peter Pan – Never stop dreaming, un percorso narrativo interattivo che trasporta il pubblico in un universo fatto di luci, magia e straordinarie emozioni.

Altri appuntamenti fuoriporta

La 37ª Sagra delle Fettuccine ai Funghi Porcini si svolgerà domenica 3 agosto 2025 ad Ascrea, incantevole borgo affacciato sul Lago del Turano, in provincia di Rieti.

Il 2 e 3 agosto a Monteleone Sabino c’è la sagra delle fettuccine alla Trebulana: un trionfo di piselli, pomodoro, funghi, pancetta e prosciutto. La sagra è molto più di una festa gastronomica: è l’occasione perfetta per riscoprire un borgo adagiato tra i Monti Sabini, in provincia di Rieti, dove il tempo sembra scorrere più lento e l’ospitalità è ancora una questione seria.

