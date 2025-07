Cosa fare il 19 e il 20 luglio 2025 a Roma? Alcuni degli appuntamenti del weekend: tutti i dettagli al riguardo

Siete pronti ad affrontare un nuovo weekend caratterizzato dalle alte temperature? Avete già organizzato una gita fuori porta e siete in partenza per le vacanze estive? Se ancora non avete deciso cosa fare in questo fine settimana di luglio e vi trovate nei pressi di Roma, ecco alcuni consigli.

Cosa fare nel weekend di luglio in arrivo a Roma

Tanti gli eventi e appuntamenti che Roma ha da offrire ai romani e turisti. Nel weekend del 19 e 20 luglio 2025 ecco cosa fare nella Capitale.

Festa de’ Noantri 2025 è un appuntamento imperdibile che, per tutto il mese di luglio, celebra l’identità popolare, la cultura e la spiritualità del quartiere Trastevere. Tra eventi religiosi, spettacoli, musica, laboratori e sapori tipici, la manifestazione si conferma uno degli eventi più sentiti dell’estate romana.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi tornano a Santa Marinella e a Ostia. Si tratta di due occasioni da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, che le hanno a lungo reclamate: una rassegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

Stelle di Fuoco a Cinecittà World. Fuochi fino a 250 metri d’altezza, visibili a oltre 10 km di distanza, con una potenza luminosa pari a 300.000 lampadine: a Cinecittà World torna Stelle di Fuoco, lo show piro-musicale più atteso dell’estate, che per due weekend consecutivi, dal 18 al 20 e dal 25 al 27 luglio, accende il cielo sopra il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma.

Apertura Straordinaria di Palazzo Patrizi Clementi, sede della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, apre le sue porte per mostrare ai visitatori le meravigliose sale affrescate, nella giornata di sabato 19 luglio 2025 dalle ore 15.00 alle ore 23.00. L’evento eccezionale permetterà di approfondire la storia del luogo, a due passi dal Ghetto, e di visitare gli ambienti di un palazzo nobiliare, scoprendone tutte le sue interessanti vicissitudini.

Trastevere Street Food 18-27 Luglio, in Piazza Mastai, a due passi da Viale Trastevere, prenderà forma un villaggio vivace e ricco di sapori. Street Chef selezionati vi faranno vivere un’esperienza di puro street food: oltre alle ricette della tradizione romana, tantissime altre ricette italiane, specialità regionali e proposte originali in stile “on the road”. Non mancheranno piatti vegani e senza glutine, sempre preparati al momento.

FOTO: SHUTTERSTOCK