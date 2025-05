Secondo weekend di maggio, cosa fare a Roma? Tanti gli eventi da non perdere: tutti i dettagli sugli appuntamenti nella Capitale

Il secondo weekend di maggio è alle porte e Roma si prepara ad accogliere migliaia di persone in vista delle partite del BNL Internazionali di tennis 2025 e in occasione di altri appuntamenti previsti nella Capitale. Noi vi consigliamo 5 eventi da non perdere per sabato 10 e domenica 11 maggio.

Cosa fare nel secondo weekend di maggio a Roma

La 10ª edizione di “Sport in Famiglia” torna a Roma dal 9 all’11 maggio 2025, nella suggestiva cornice del Parco Centrale del Lago dell’EUR. Tre giornate a ingresso gratuito dedicate allo sport, al benessere e all’inclusione sociale, con attività per tutte le età a partire dalle 9.30. L’evento, considerato la prima vera Festa dello Sport della Capitale, è organizzato con il sostegno di EUR SpA.

Gli amanti dei videogiochi potranno partecipare al Rome Videogame Lab 2025 (RVGL25) che ha già aperto le sue porte giovedì 8 maggio e proseguirà fino a domenica 11 maggio, offrendo un programma ricco di attività coinvolgenti e completamente gratuite per appassionati di tutte le età. L’evento si preannuncia come un vero e proprio laboratorio interattivo dove costruire, imparare e divertirsi saranno le parole d’ordine.

Chi, invece, è un artista o ama l’arte a 360° non può perdere l’appuntamento di Domenica 11 Maggio con Anima Verde Festival, dalle 10:00 alle 19:00, a Largo Dino Frisullo, Ex Mattatoio. Una giornata ricca di attività per tutti, seminari, workshop e intrattenimenti, il luogo ideale dove esplorare creazioni artistiche e originali, dalle decorazioni fatte a mano agli accessori di moda, dai prodotti per la cura del corpo naturale a curiosità e rimedi naturali.

Al Museo dell’Orto Botanico di Roma, il 10 e 11 maggio dalle 9:00 alle 18:30 si terrà una festa della primavera alla quale grandi e piccoli potranno partecipare, lasciandosi andare alla natura, arte e cultura al femminile: due giorni immersi nel verde dell’Orto Botanico per scoprire storie di donne straordinarie, partecipare a laboratori creativi, visite guidate, concerti, degustazioni e molto altro.

E poi ancora, dal 9 all’11 maggio torna il TTS Food a Monteverde! Anche quest’anno uno dei quartieri più belli e storici di Roma si trasformerà nella capitale dello Street Food. Sarà il centro nevralgico del sano divertimento e del cibo di strada per un’esperienza da urlo.

FOTO: SHUTTERSTOCK