Il weekend a Roma del 9 e 10 maggio ci offre un’agenda ricca di appuntamenti tra gusto, natura, mercatini, divertimento e gite fuori porta.

Il weekend a Roma di sabato 9 e domenica 10 maggio ci offre un’agenda ricca di appuntamenti tra gusto, natura, mercatini, divertimento e gite fuori porta. Vivremo una due giorni ideali per vivere la città e i suoi dintorni con proposte diverse, pensate per famiglie, coppie, gruppi di amici e curiosi. Domenica 10 maggio, inoltre, si celebra la Festa della Mamma: un’occasione in più per scegliere un’esperienza da condividere, tra passeggiate, sapori di stagione e momenti speciali.

Weekend a Roma del 9 e 10 maggio: Taste of Rome 2026

Al Gazometro, in via Ostiense 82, Taste of Roma 2026 prosegue fino a domenica 10 maggio con la sua decima edizione. Nel weekend l’area diventa un villaggio gastronomico con ristoranti capitolini, chef stellati, piatti signature, dj set, talk e masterclass. Sabato e domenica gli ingressi sono previsti nelle fasce 12-16 e 18-24, con biglietti al prezzo di 14 euro.

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Era di Maggio, la festa di primavera dell’Orto Botanico di Roma

Sabato 9 e domenica 10 maggio, dalle 9 alle 18.30, torna all’Orto Botanico di Roma “Era di Maggio”. L’edizione 2026 è dedicata a Francesco d’Assisi e propone visite guidate, laboratori per bambini, incontri, musica, attività botaniche e percorsi tra natura e cultura. Il biglietto costa 14 euro, gratuito per i bambini fino a 11 anni.

La Domenica Vintage al Mediterraneo al MAXXI

Nonostante il nome, La Domenica Vintage è in programma sabato 9 maggio, dalle 11 alle 19, al Mediterraneo al MAXXI, in via Guido Reni. Ingresso gratuito per una giornata tra abbigliamento vintage, accessori, handmade, vinili, illustrazioni, musica, brunch e cocktail nel giardino del museo.

Weekend a Roma del 9 e 10 maggio: Festa della Mamma 2026 a MagicLand

A MagicLand, sabato 9 e domenica 10 maggio, le mamme entrano gratis se accompagnate da un bambino con biglietto acquistato online. L’offerta parte da 19,90 euro per mamma e bambino. Tra oltre 40 attrazioni, aree kids, show, meet & greet e novità di stagione, è una proposta pensata per celebrare la Festa della Mamma con una giornata di adrenalina e sorrisi.

Sagra dell’Asparago a Poggio Moiano

Per una gita fuori porta, sabato 10 maggio Poggio Moiano, in provincia di Rieti, ospita la Sagra dell’Asparago. Protagonista l’asparago selvatico, con fettuccine, formaggio, spezzatino e piatti della tradizione. In programma anche corsa solidale, sfilata canina amatoriale e musica dal vivo con gli UKUS IN FABULA.

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