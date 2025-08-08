Roma si accende nel weekend di 9 e 10 agosto con musica, moda, sport e gusto: un fine settimana ricco tra eventi, magia e socialità.

L’estate di Roma non va mai in vacanza, questo secondo week-end di agosto, tra sabato 9 e domenica 10, la città e i suoi dintorni si riempiono con un vasto calendario di eventi ed appuntamenti che unisce musica, moda, sport, golosità e magia sotto le stelle! Ce n’è davvero per tutti i gusti, non ci resta che provare a dare uno sguardo all’evento che più si confà alla nostra personalità. Scopriamoli insieme.

Leggi anche: — Spiagge da evitare nel Lazio 2025: qui è vietato fare il bagno

La Notte di San Lorenzo al Circo Massimo e la passeggiata di Ostia

La sera di domenica 10 agosto, non può mancare un evento che ci farà puntare gli occhi al cielo per la pioggia di stelle cadenti di San Lorenzo. Al Circo Massimo, “Il Cosmo al Circo Massimo” offrirà gratuitamente osservazioni al telescopio, spettacoli e divulgazione scientifica. Anche ad Ostia, la passeggiata “Ab Ostia ad Astra” accompagnerà i partecipanti tra poesia, astronomia e il fascino delle Perseidi sul mare.

Il “Luna Village” dell’Eur

Sabato 9 agosto, il Luna Village dell’Eur aprirà le sue porte: tra stand gastronomici, giostre illuminate e musica dal vivo, la serata vedrà protagonista il tributo ufficiale a Loredana Bertè. Un’atmosfera estiva e rilassata, perfetta per famiglie, coppie e gruppi di amici.

Pedalata di Luna Piena da Piazza del Popolo

Sempre sabato 9, appassionati e curiosi sono invitati alla Pedalata di Luna Piena, con ritrovo alle 20 in Piazza del Popolo e partenza alle 21 per un lento giro in bicicletta di 10 chilometri, adatto a tutti. Un modo diverso e gratuito di vivere Roma, sotto la luce della Luna dello Storione e con lo spirito conviviale di un evento “peace & love”.

Ultimi giorni della mostra Dolce&Gabbana

C’è tempo fino al 13 agosto per visitare al Palazzo delle Esposizioni “Dal Cuore alle Mani – Dolce&Gabbana”. Si tratta di un viaggio nell’artigianalità e nell’eleganza del celebre duo, tra abiti iconici e installazioni maestose.

Gelato appena mantecato gratis nelle sedi di Gelato d’Essai

Il 9 agosto, alle 18, Gelato d’Essai offrirà una degustazione gratuita del gusto Piña Colada appena mantecato. Due le sedi: via Tor de’ Schiavi e viale Bardanzellu. Un momento di freschezza e sapore tropicale, perfetto per ricaricare le energie in un pomeriggio d’estate!

Photo Credits: Shutterstock