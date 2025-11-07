Weekend a Roma tra musica, gusto e arte: dal Vokalfest al cioccolato all’Eur, 5 eventi da vivere sabato 8 e domenica 9 novembre!

Pronti per un nuovo weekend a Roma sabato 8 e domenica 9 novembre? Il fine settimana capitolino si accende tra suoni, profumi e scoperte. Dall’Eur a Ponte Milvio, dal Celio fino a via Labicana, sabato 8 e domenica 9 novembre la Capitale offre esperienze che uniscono tradizione e innovazione, tra concerti, degustazioni e aperture speciali. Andiamo alla scoperta di cinque buoni motivi per uscire di casa e vivere Roma in tutta la sua magia autunnale.

Weekend a Roma 8 e 9 novembre. Partiamo da Vokalfest: la voce diventa musica

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Allo Spazio Rossellini, torna il festival che celebra la voce come orchestra naturale. Il Vokalfest 2025, diretto da Dodo Versino e Davide Dose, propone due serate di spettacolo puro con i Neri per Caso, gli Oblivion, i Rebel Bit e tante formazioni vocali. Un inno alla creatività sonora che abbatte ogni confine stilistico.

Note sacre nelle basiliche del Celio

Dal 7 al 30 novembre si tiene il Festival di Musica Sacra, con dieci concerti gratuiti nelle basiliche più suggestive di Roma. Questo fine settimana vedrà protagonista la Basilica di Santo Stefano Rotondo, che ospita l’ensemble olandese Wishful Singing in un repertorio che attraversa secoli di musica e spiritualità.

A Ponte Milvio si celebra il supplì

Sabato 8 novembre a Ponte Milvio arriva la prima Festa del Supplì, un evento interamente dedicato alla croccante icona romana. Dalle 12 alle 22, il piazzale si riempirà di stand con i migliori artigiani del gusto, da Trapizzino a Supplizio, tra vini naturali, performance artistiche e musica dal vivo.

Roma Chocolate all’Eur: un paradiso di dolcezza

L’Eur ospita la nuova edizione di Roma Chocolate, la fiera dedicata al mondo del cacao in tutte le sue forme. Da venerdì 7 a domenica 9 novembre, viale America diventa un percorso multisensoriale tra degustazioni, show cooking e laboratori per bambini. Ingresso gratuito e profumo irresistibile di cioccolato nell’aria.

Weekend a Roma: luce serale al Mausoleo di Sant’Elena con la sua apertura straordinaria dell’8 novembre

Tra le novità del weekend, c’è anche l’apertura straordinaria serale del Mausoleo di Sant’Elena, dalle 19 alle 22 dell’8 novembre. Un viaggio nel tempo tra le mura che custodiscono la memoria dell’imperatrice madre di Costantino. Ingresso gratuito, per una serata tra storia e suggestione nel cuore dell’antica Roma.

Photo Credits: Shutterstock