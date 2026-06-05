Roma, weekend tra cultura, cinema all’aperto, degustazioni ed eventi gratis: il 6 e 7 giugno la città offre tante occasioni.

Roma si prepara a un nuovo weekend ricco di eventi da vivere tra cultura, spettacolo, cinema all’aperto, degustazioni e iniziative per tutta la famiglia: sabato 6 e domenica 7 giugno la città offre numerose occasioni di ogni tipo, alcune anche gratuite, che attraversano musei, piazze, parchi e luoghi simbolici.

Musei gratis per tutti

Il 7 giugno torna l’appuntamento con la prima domenica del mese: musei civici, aree archeologiche e diversi siti statali della Capitale saranno visitabili gratuitamente. Tra le aperture previste ci sono i Musei di Roma Capitale, la Forma Urbis, l’Area Sacra di largo Argentina, il Circo Massimo e i Fori Imperiali, oltre a molte mostre temporanee.

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Roma, cosa fare nel weekend del 6 e 7 giugno? Notti del vino sul Ponte della Musica

Dal 5 al 7 giugno il Ponte della Musica Armando Trovajoli ospita “Le Notti del Vino – diVino sotto le Stelle”. Dalle 19 a mezzanotte, oltre 70 cantine porteranno in degustazione le loro etichette, tra musica dal vivo, tango, masterclass e street food. Un percorso serale tra calici, territorio e convivialità.

Cinema in piazza: alla Cervelletta Isabella Rossellini proiezione di Casablanca

Il Cinema in Piazza torna ad accendere le serate romane con proiezioni gratuite a San Cosimato, Parco della Cervelletta e Monte Ciocci. Il 7 giugno alla Cervelletta Isabella Rossellini, in dialogo con la figlia Elettra Rossellini Wiedemann, presenterà il capolavoro di Michael Curtiz Casablanca, interpretato dalla leggendaria diva svedese Ingrid Bergman.

Circo Contemporaneo a Villaggio De Sanctis

Domenica 7 giugno Villa De Sanctis inaugura “Nuova Scena”, rassegna gratuita dedicata al circo contemporaneo e alle arti performative under 35. In programma performance, giocoleria, acrobatica aerea e teatro fisico, con prenotazione obbligatoria.

Roma, cosa fare nel weekend del 6 e 7 giugno? Buono e Bio in Festa all’Orto Botanico

Sabato 6 e domenica 7 giugno l’Orto Botanico ospita “Buono e Bio in Festa”, due giornate dedicate a cibo biologico, biodiversità, mercati, talk e laboratori. Tra Villaggio del Bio, Mercato della Terra e attività per bambini, l’evento mette al centro alimentazione, salute e sostenibilità.

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