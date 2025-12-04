Dicembre accende Roma di luci e appuntamenti: sabato 6 e domenica 7 un weekend tra arte, mercatini, aperture speciali ed eventi natalizi imperdibili.

Dicembre è finalmente arrivato, inaugurando quel periodo nel quale Roma si accende di luci, appuntamenti speciali e atmosfere che profumano di festa: il primo weekend del mese, sabato 6 e domenica 7, ci offre offre già un ventaglio di iniziative imperdibili: tra arte, mercatini, aperture straordinarie e grandi eventi dedicati al Natale, la città promette due giorni tutti da vivere.

Leggi anche: — Tutti i mercatini di Natale 2025 a Roma, scopri gli indirizzi dove andare

Weekend 6 e 7 dicembre a Roma: Christmas World a Villa Borghese

A Villa Borghese, torna il grande villaggio natalizio che la trasforma in un viaggio intorno al mondo: Christmas World. Su oltre 40.000 mq tra installazioni luminose, attrazioni e spettacoli originali, si passa da New York a Londra, Parigi e Berlino in un percorso scenografico unico. Una festa per famiglie e appassionati di magia natalizia.

Ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici

Domenica 7 dicembre è la prima domenica del mese e la Capitale apre gratuitamente musei, aree archeologiche e molte mostre temporanee. Dai Musei Capitolini ai Mercati di Traiano, dall’Ara Pacis a Largo Argentina, fino a Villa Torlonia: un’occasione ideale per riscoprire la città e le sue meraviglie.

Apertura serale straordinaria del Mausoleo di Sant’Elena

Sabato 6 dicembre, dalle 18 alle 22, il Mausoleo di Sant’Elena apre eccezionalmente in notturna. Un’opportunità rara per visitare l’imponente struttura tardoantica immersa in un’atmosfera suggestiva resa ancora più evocativa dalle luci serali. L’ultimo ingresso è previsto alle 21.15.

Mercato di Natale davanti al Circo Massimo

Dal 6 all’8 dicembre, proprio davanti al Circo Massimo prende vita un mercato natalizio ricco di artigianato, decorazioni, dolci, idee regalo e atmosfere calde e accoglienti. Un luogo perfetto per lo shopping delle feste tra luci, profumi e tradizione, nel cuore della Roma antica.

Natale in Arte a Piazza Testaccio

Dal 6 all’8 dicembre i Cento Pittori di Via Margutta portano per la prima volta la loro storica mostra diffusa a Piazza Testaccio. Una tre giorni all’aperto con opere, cavalletti e ombrelloni che trasformano la piazza in un museo a cielo aperto, con artisti presenti per dialogare con il pubblico.

Photo Credits: Shutterstock