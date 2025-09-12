Shopping, vino, musica e tradizioni: il weekend del 13 e 14 settembre a Roma offre eventi imperdibili. Scopri quali ti aspettano in città e dintorni.

Roma si prepara a un fine settimana ricco di appuntamenti per tutti i gusti: arte, cultura, enogastronomia, shopping e divertimento. Ecco cinque esperienze da segnare in calendario per sabato 13 e domenica 14 settembre.

L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: shopping di qualità

Sabato mattina il tour inizia con “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, il mercato itinerante famoso per proporre artigianato di alto livello, moda, pelletteria, accessori eleganti, cashmere, stoffe pregiatissime e produzioni made in Italy. Dalle 8 alle 19, a Guidonia Montecelio (viale Roma), e domenica all’EUR, presso il Palazzo dei Congressi, quartiere dell’arte, della pittura e della letteratura. Anche in caso di maltempo, l’evento continua a porte aperte. È l’occasione ideale per chi ama scoprire pezzi unici, immergersi in atmosfere vivaci di mercato tradizionale e portare a casa qualcosa di speciale.

Archeologia e musica a Villa Massenzio

Se desideri una serata diversa, sabato 13, alle 19:30 puoi immergerti nella bellezza di Villa Massenzio con una passeggiata guidata tra gli edifici antichi: il palazzo imperiale, la struttura per le corse dei carri e il mausoleo. A seguire, alle 21:00, un concerto jazz con Francesco Cafiso al sax, affiancato da Mauro Schiavone (pianoforte), Dario Deidda (basso elettrico) e Marco Valeri (batteria). Domenica, la passeggiata guidata è alle 18:30 e dalle 20:00 lo spettacolo “Vucchi l’arma (Bocche dell’anima)” esplora storie femminili, canto e impegno sociale, in quattro lingue. Tutto gratuito.

Game Vintage Market 3: cultura pop, collezionismo e divertimento

Sabato e domenica, il fascino del vintage torna protagonista con il Game Vintage Market al Fusolab, zona Alessandrino. Dalle 10 alle 19, appassionati di retrogaming, manga, fumetti, action figures, carte da gioco come Pokémon e Magic, performance di pixel art e spettacoli di magia si incontrano tra gli stand. Non manca lo street food per ricaricarsi durante le visite. Per chi ama il mondo nerd o vuole tornare con un pezzo raro, è l’evento perfetto.

Borgo diVino in Tour a Nemi: vino, tradizione e atmosfera da borgo

Nel borghetto di Nemi, dal venerdì 12 al domenica 14, torna “Borgo diVino”, appuntamento enogastronomico promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Nel weekend la manifestazione offre degustazioni di vini da cantine locali e nazionali (non solo laziali), piatti tipici, musica, artigianato. A completare il tutto, pannelli informativi che spiegano temi come abbinamento cibo-vino, vitigni del territorio, temperature ideali per servire ogni varietà. Un modo perfetto per godersi la bellezza del borgo, il lago, il paesaggio e i profumi dell’autunno imminente.

Vendemmia Romana 2025: la festa dell’uva a Villa Pamphilj

Domenica 14 settembre, dalle 9:00 alle 18:30, la “Vendemmiata Romana” invita all’Orto Botanico di Roma (Largo Cristina di Svezia) per celebrare l’antica tradizione della raccolta dell’uva. Il vigneto biodinamico “Vigneto Italia”, con oltre 150 varietà autoctone, fa da cornice a laboratori per famiglie, visite guidate nel giardino botanico, cacce al tesoro per bambini, assaggi di street food, musica tradizionale come pizzica e tarantella. È un’occasione per tornare in contatto con la natura, la biodiversità e festività che uniscono cultura, vino e convivialità.

