Cosa fare nel primo weekend di maggio? Ecco alcuni degli appuntamenti pensati per voi, tutti i dettagli sul fine settimana a Roma

La primavera è ormai entrata a far parte delle nostre giornate nonostante la pioggia che sembra non volerne sapere di andarsene e lasciare spazio al sole. Tuttavia, si prevede un fine settimana caldo dove poter trascorrere del tempo in famiglia, con amici o in solitaria, facendo alcune attività che lasceranno il segno. Avete già deciso cosa fare? Se siete a Roma, ecco quali sono gli appuntamenti da non perdere nel primo weekend di maggio.

Il primo weekend di maggio, cosa fare a Roma

Dal 1° al 4 maggio 2025 torna la 123° edizione della storica manifestazione d’arte dell’Associazione Cento Pittori Via Margutta, che avrà come tema “L’umanità del Giubileo nei colori di Via Margutta” e sarà visitabile dalle 10 alle 20 tutti i giorni.

In occasione del Primo Maggio il TTS Food ha organizzato una Special Edition nel cuore di Roma a due passi dall’Appia Antica, all’interno di un meraviglioso Parco immerso nella natura e circondato da colline e da antichi acquedotti Romani: Appia Joy Park. La festa inizierà alle ore 11:00 del 1° maggio e proseguirà tutti i giorni dalle 11:00 alle 24:00 fino a domenica 4 maggio. Non solo street food di qualità, le attrazioni saranno tantissime: Parco Avventura; Mostra dei Dinosauri (altezze reali); La Casa delle Farfalle; Mercatino Vintage.

Dal 1 maggio al 4 maggio avrà luogo la 98esima edizione della Fiera di San Giuseppe, un appuntamento imperdibile che celebra il Santo Patrono di Monte Compatri. Per quattro giorni, la vivace Passeggiata di viale Busnago si animerà con oltre cinquanta stand dedicati all’eccellenza enogastronomica, all’artigianato di qualità e al colorato mondo del florovivaismo. Come da consuetudine, l’area di piazzale Nassiriya, gestita dalla Pro Loco, sarà il regno dello street food e degli eventi serali.

Altri eventi

Appuntamento domenica 4 Maggio con una nuova edizione del Free Spirit Market, una giornata dedicata alla libertà di esprimersi e vestirsi, al benessere olistico e ai rimedi naturali, alle pratiche di meditazione e auto guarigione, alla musica e alle danze, attraverso seminari, workshop esperienziali e attività insieme, per grandi e per bambini.

A Poggio Moiano torna il 4 maggio la Sagra dell’Asparago Selvatico: gusto, tradizione e caccia al tesoro tra i boschi della Sabina! Un evento da non perdere per gli amanti della buona cucina, della natura e delle tradizioni autentiche!

FOTO: SHUTTERSTOCK