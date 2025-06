Cosa fare il weekend del 28 e 29 giugno a Roma: tanti gli eventi e gli appuntamenti da non perdere, tutti i dettagli

Il weekend è alle porte e Roma si prepara ad accogliere migliaia di persone che raggiungeranno la Capitale per un fine settimana ricco di eventi e appuntamenti da non perdere. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Cosa fare a Roma nel weekend del 28 e 29 giugno

Domenica 29 Giugno alle ore 21.30, si svolgerà a Castel Sant’Angelo la rievocazione storica della Girandola. In occasione della festività dei Patroni di Roma Santi Pietro e Paolo, cittadini e turisti potranno godere dello straordinario spettacolo di fuochi d’artificio dal Lungotevere Tor di Nona e dai Ponti Vittorio Emanuele II, Sant’Angelo e Umberto I.

Dal 28 giugno 2025, nella suggestiva cornice del Giardino delle Cascate del Laghetto dell’Eur, prende vita Peter Pan – Never stop dreaming, un percorso narrativo interattivo che trasporta il pubblico in un universo fatto di luci, magia e straordinarie emozioni.

In occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, la Città Eterna torna ad accogliere uno degli eventi più suggestivi dell’estate romana: l’Infiorata di via della Conciliazione, che il 29 giugno colorerà l’iconico viale che conduce a Piazza San Pietro. Un tripudio di arte effimera e fede, con quadri e tappeti floreali dedicati al tema della preghiera, scelto in preparazione al Giubileo del 2025.

Fino al 13 agosto 2025, la mostra Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana è visitabile a Palazzo Esposizioni Roma. Dopo le tappe di Milano e Parigi, l’esposizione ha aperto un nuovo e atteso capitolo nella storica sede progettata da Pio Piacentini e inaugurata nel 1883: un luogo simbolico per la cultura visiva contemporanea e il patrimonio condiviso, nonché il più grande spazio espositivo e culturale del centro di Roma.

Dal 26 al 29 giugno Garbatella Street Food, sempre in via delle Sette Chiese e nei dei giardini di Monsignor Desiderio Nobels torna con luci e musica, ma soprattutto eccellenze gastronomiche. Saranno 22 gli Street Chef accuratamente selezionati che a bordo dei loro Truck e Stand Cucina orchestreranno, secondo lo stile TTS, padelle e fornelli creando gustose ricette gourmet simbolo della nostra tradizione, strizzando l’occhio anche a cucine internazionali, ma anche gluten free e vegan.

FOTO: SHUTTERSTOCK