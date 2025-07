Weekend a Roma: cosa fare il 26 e il 27 luglio 2025 nella Capitale tra appuntamenti e eventi per grandi e piccoli

L’ultimo weekend di luglio è alle porte e Roma si prepara ad accogliere migliaia di turisti con tanti appuntamenti e eventi da non perdere. Molti romani sono già in vacanza, chi è ancora in città non potrà annoiarsi con un fine settimana come quello che sta per iniziare. Scopriamo cosa propone la Capitale il 26 e il 27 luglio.

Cosa fare nel weekend del 26 e 27 luglio a Roma?

Avete mai sentito parlare della Festa de Noantri? Domenica 27 luglio fuochi d’artificio e processione notturna della Madonna Fiumarola. Il cuore dell’evento sarà la suggestiva processione notturna della Madonna Fiumarola, che si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico nel cuore di Trastevere. La celebrazione inizierà alle 19:30, con la partenza dell’effigie sacra dal Circolo Canottieri Lazio, trasportata lungo il Tevere.

Domenica 27 Luglio 2025 ingresso gratuito ai Musei Vaticani in quanto ogni ultima domenica del mese, i Musei Vaticani aprono le loro porte gratuitamente a tutti i visitatori, offrendo un’opportunità unica di ammirare le meraviglie artistiche e storiche custodite al loro interno. L’iniziativa, promossa dai Musei Vaticani stessi, prevede l’ingresso gratuito dalle 9:00 alle 14:00, con l’ultimo ingresso consentito alle 12:30.

Sabato 26 luglio, dalle 20.30, sul palco al Sessantotto Village di Talenti una serata di puro incanto e magia con gli “Once Upon a Time”, Disney Cover Band. La Once Upon a Time vi porterà “verso un mondo d’incanto”, facendovi volteggiare come Peter Pan sulle note delle colonne sonore dei grandi classici Disney, riproposte in alta fedeltà: da Frozen a Mulan, da La Bella e la Bestia a Il Re Leone.

Ha riaperto l’arena cinematografica di Piazza Vittorio, uno dei luoghi più amati e simbolici dell’Estate RomanaFilm. Sabato 26 luglio sarà trasmesso Sotto Le Foglie (Quand Vient L’Automne) (Drammatico) 102′ di François Ozon Con Josiane Balasko, Garlan Erlos, Hélène Vincent, Ludivine Sagnier.

Il 27 luglio sarà trasmesso Berlinguer – La Grande Ambizione (Biografico) 122′ di Andrea Segre

con Elio Germano, Stefano Abbati, Francesco Acquaroli, Fabio Bussotti.

Dal 25 al 27 luglio, il Parco divertimenti Cinecittà World regala al pubblico fuochi d’artificio e musica che danno vita a uno spettacolo straordinario tra coreografie luminose, effetti speciali inediti e una potenza visiva da record. Il tema dell’edizione 2025 “Amori e Sogni”.

FOTO: SHUTTERSTOCK