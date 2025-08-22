Cosa fare nel weekend del 23 e 24 agosto a Roma? Ecco alcuni consigli su eventi e appuntamenti in programma

Il weekend del 23 e 24 agosto 2025 chi sarà a Roma e chi raggiungerà la Capitale potrà assistere e vivere in prima persona gli eventi organizzati. Nello specifico, vogliamo parlarvi di 5 appuntamenti da non perdere.

Cosa fare il 23 e 24 agosto 2025? Gli eventi a Roma

Sabato 23 agosto 2025 è prevista l’apertura serale Speciale Giubileo dalle ore 19.00 alle ore 21.30. Non c’è bisogno di prenotazioni e l’attività è gratuita. A partire dal tramonto, quando la Villa di Massenzio è catturata dall’illuminazione artistica, tre postazioni didattiche, dislocate nei punti chiave del complesso monumentale, raccontano in Italiano e in inglese, la vita della grande villa Imperiale.

Nella stessa serata sarà allestiti il Luna Village. Il villaggio estivo notturno all’interno del parco più iconico dell’Eur è diventato il punto di ritrovo per chi cerca musica dal vivo, food di qualità, e un’atmosfera rilassata dove dimenticare la routine.

Torna la quindicesima edizione di Rajche, la festa che celebra le radici quelle vere, profonde e saporite. Sabato 23 e domenica 24 agosto 2025, i suggestivi giardini della Rocca Abbaziale, tra mura storiche, alberi ombrosi e vista mozzafiato sono pronti ad accogliere visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

Leggi anche:– Estate 2025 nel Lazio: guida alle migliori spiagge e al mare più bello

Domenica 24 agosto, dalle 19:30 alle 23, il Municipio VIII ospiterà una serata speciale dedicata al tango, in una delle sue piazze più significative. Un appuntamento gratuito e aperto a tutti, dove musica e danza diventeranno occasione di incontro e condivisione. Durante la serata sarà presentata la seconda edizione de “L’Abbraccio universale del Tango”, progetto che unisce arte, cultura e solidarietà.

Sabato 23 Agosto 2025 e domenica 24 Agosto 2025, il Giardino di Ninfa apre le porte ai turisti che potranno ammirare le bellezze di piante, arbusti e i panorami unici. Il costo dei biglietti varia a seconda del tipo di visita. Il prezzo più basso è di 15,75 euro se si vuole visitare solo il Giardino, si può arrivare ai 20 euro a persona se si decide di visitare anche le Rovine e la Flora.

FOTO: SHUTTERSTOCK