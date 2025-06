Cosa fare a Roma nel weekend del 21 e 22 giugno? Ecco alcuni degli eventi pensati per grandi e piccoli da non perdere

E’ iniziata ufficialmente l’estate e con la bella stagione sono tanti gli eventi da non perdere in quel di Roma, una delle città più cool d’Italia dove storia, cultura e tradizione si fondono in una cosa sola. Oggi vi proponiamo una serie di appuntamenti per il weekend del 21 e 22 giugno 2025.

Weekend a Roma 21 e 22 giugno 2025: cosa fare

Il weekend a Roma si apre con la Festa della Musica il 21 giugno. L’appuntamento è previsto anche in altre città italiane ed europee. Si susseguiranno concerti gratuiti, esibizioni nei parchi, musei, cortili e stazioni, coinvolgendo musicisti professionisti, amatoriali e studenti. Una vera e propria festa popolare, aperta a tutti, dove la musica la vera protagonista di un linguaggio universale e condivisione.

Il quartiere EUR si trasforma in un grande polo culturale e ricreativo grazie all’evento della Notte Bianca, un’iniziativa di eventi, spettacoli, dj set, proiezioni e attività per bambini. Dalle 18 fino a tarda notte, Le vie ospiteranno live e artisti, con aperture straordinarie e aree verdi. Tanti i personaggi noti al mondo dello spettacolo che saranno presenti come Vera Dragone, Noemi e tanti altri.

Leggi anche: — Mille Miglia a Roma: orario di arrivo e strade chiuse

Dal 21 giugno 2025, nella suggestiva cornice del Giardino delle Cascate del Laghetto dell’Eur, prende vita Peter Pan – Never stop dreaming, un percorso narrativo interattivo che trasporta il pubblico in un universo fatto di luci, magia e straordinarie emozioni. Quest’anno la fiaba è dedicata a chi non ha mai smesso davvero di sognare. Una rilettura originale che parte da una profonda consapevolezza: crescere non significa rinunciare ai sogni, ma imparare a viverli con occhi nuovi.

Sabato 21 giugno 2025, il mercato al Testaccio aprirà le vie a migliaia di persone con attività gratuite per tutte le età, tra salute, musica, laboratori, cura della persona, passeggiate urbane e momenti di incontro.

Dal 21 al 29 giugno 2025 torna SummerMela, il festival italiano interamente dedicato alla cultura indiana, giunto alla sua tredicesima edizione. Ideato e promosso da FAD – Fondazione Alain Daniélou e prodotto da Kama Productions, il festival si snoda tra Roma e Cremona con un cartellone di concerti, spettacoli di danza, proiezioni cinematografiche e workshop, per esplorare il dialogo vivo e fertile tra le arti tradizionali dell’India e la contemporaneità.

FOTO: SHUTTERSTOCK