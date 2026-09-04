Il weekend a Roma del 5 e 6 settembre offre eventi per tutti i gusti, tra musica, cultura, spettacoli, shopping e gite fuori porta.

Il weekend a Roma di sabato 5 e domenica 6 settembre è già ricco di appuntamenti per chi vuole trascorrere qualche ora fuori casa ed è alla ricerca di qualcosa da fare. Tra spettacoli, musica, cultura, shopping creativo e iniziative dedicate al patrimonio artistico e paesaggistico, la Capitale e i suoi dintorni offrono diverse occasioni per tutti i gusti. Andiamo alla scoperta di cinque eventi da non perdere per organizzare il fine settimana.

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Fitzcarraldo sul Tevere, Roma diventa un teatro a cielo aperto

Sabato 5 settembre ultima occasione per assistere a Fitzcarraldo, l’opera lirica concepita per un battello in movimento sul Tevere. Lo spettacolo, ideato e diretto da Fabio Morgan, trasforma ponti, rive e monumenti in una scenografia naturale. Sono previste una replica speciale all’alba, alle 5.30, e una alle 19.30, con partenza dall’Isola Tiberina. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

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Domenica al Museo, ingresso gratuito il 6 settembre

Domenica 6 settembre torna la Domenica al Museo. I Musei di Roma Capitale e diverse aree archeologiche saranno visitabili gratuitamente, tra cui Museo della Forma Urbis, Largo Argentina, Circo Massimo e Fori Imperiali. Gratis anche numerose esposizioni temporanee ospitate nei musei civici.

Ficus al Massimo riapre davanti al Circo Massimo

Il 5 e 6 settembre, dalle 10.30 alle 20, torna Ficus al Massimo nelle sale del Garum – Museo della Cucina, in via dei Cerchi 87. Il market, a ingresso gratuito, propone moda indipendente, vintage, ceramica, illustrazione, gioielli, design e produzioni artigianali provenienti da tutta Italia.

Gemelli DiVersi protagonisti a Testaccio Estate

Sabato 5 settembre la Città dell’Altra Economia, a Testaccio, ospita i Gemelli DiVersi. Il gruppo sarà protagonista di una serata dedicata all’atmosfera dei primi anni Duemila, insieme al party “Viva gli anni 2000”, all’interno del calendario di Testaccio Estate.

Giornata del Panorama a Villa Gregoriana

Per una gita fuori porta, domenica 6 settembre Villa Gregoriana a Tivoli celebra la Giornata del Panorama. In programma la visita guidata “Tre voci, un panorama”, affidata a una storica dell’arte, una biologa e un giardiniere, oltre al Sip&Paint en plein air delle 16, tra natura, pittura e scorci sulla gola dell’Aniene.

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