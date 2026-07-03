Roma, Weekend del 4 e 5 luglio: cultura, musica, cinema, sapori e saldi. Cinque eventi da segnare subito in agenda.

Arriva il primo weekend di luglio e Roma si prepara a un fine settimana particolarmente ricco di appuntamenti, tra cultura, musica, cinema, sapori e shopping: sabato 4 e domenica 5 luglio la Capitale e i dintorni offrono occasioni diverse per vivere la città. Dagli eventi serali alle iniziative gratuite, fino alle prime occasioni dei saldi estivi. Andiamo alla scoperta di cinque idee da segnare in agenda.

Eventi a Roma nel weekend del 4 e 5 luglio: i musei gratis da non perdere

Domenica 5 luglio torna l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa che permette l’ingresso gratuito in musei, monumenti e parchi archeologici statali. A Roma si potrà approfittare dell’occasione per visitare luoghi simbolo come Colosseo, Foro Romano, Palatino, Pantheon, Terme di Caracalla, Galleria Borghese, Castel Sant’Angelo, Palazzo Barberini, GNAM e Museo Nazionale Romano. Restano validi gli orari consueti e, dove richiesto, l’obbligo di prenotazione.

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Notte Bianca delle Degustazioni a Valmontone

Sabato 4 luglio Valmontone accende la sera con la Notte Bianca delle Degustazioni, in via Sant’Antonio, dalle 19.00. La manifestazione, giunta alla XXIX edizione, porterà in strada prodotti tipici da molte regioni italiane: salumi, formaggi, tartufi, vini, prosecco, dolci, primi piatti e persino paella valenciana, grazie alla delegazione spagnola di Benifaiò. Previsti musica, spettacoli e navetta gratuita.

La Banda va in città

Domenica 5 luglio, alle 19.00, la Banda musicale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale arriva nel Municipio XII, tra Piazzale Quattro Venti e Largo Federico Caffè. Il concerto gratuito rientra nel progetto “La Banda va in città”, pensato per portare musica nei quartieri con un repertorio che spazia dai classici alle colonne sonore, fino alla tradizione bandistica.

Eventi a Roma nel weekend del 4 e 5 luglio: Cinema in Piazza

Il Cinema in Piazza comincia venerdì 3 luglio, ma il weekend entra nel vivo il 4 e 5. Sabato si potrà scegliere tra “La chimera” alla Cervelletta, “Jigoku” a San Cosimato e il cineconcerto “Häxan” a Monte Ciocci. Domenica spazio a “Profondo rosso”, “A casa tutti bene” e “Over Your Dead Body”. Tutto gratis, alle 21.15.

Saldi Estivi 2026: si comincia sabato 4

Da sabato 4 luglio partono anche i saldi estivi 2026. Centri commerciali e outlet diventano così una meta perfetta per cercare sconti da non perdere e, viste le temperature, anche per ripararsi dal caldo.

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