Roma accoglie il weekend del 31 gennaio e del 1° febbraio con eventi per tutti: musei gratis, mostre, Carnevale, pedalate e visite guidate.

L’ultimo weekend di gennaio e il primo di febbraio sono pronti ad avvolgere la Capitale, e Roma ha già pronto un calendario ricco e trasversale per il 31 e il 1° del nuovo mese. Cultura, memoria, festa e vita all’aria aperta si intrecciano in una serie di occasioni diverse per vivere il tempo libero senza allontanarsi troppo dal centro. Un fine settimana che racconta una città viva, inclusiva e sorprendente, pronta ad accogliere romani e visitatori con appuntamenti per tutte le età.

Cosa fare a Roma nel weekend di 31 gennaio e 1 febbraio: ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici

Domenica 1° febbraio torna la prima domenica del mese a ingresso gratuito nei Musei civici e in numerosi siti archeologici della città. Dai Musei Capitolini all’Ara Pacis, passando per il Circo Massimo, i Fori Imperiali e la Centrale Montemartini, sarà possibile esplorare collezioni permanenti e mostre temporanee senza biglietto.

Venus a Piazza Mignanelli, omaggio a Valentino Garavani

A Piazza Mignanelli prosegue la mostra Venus, progetto espositivo che dialoga con l’eredità artistica e culturale di Valentino Garavani, recentemente scomparso. L’opera monumentale firmata da Joana Vasconcelos diventa così anche un omaggio simbolico alla visione del grande stilista, per il quale la bellezza era strumento di dialogo e trasformazione sociale.

Cosa fare a Roma nel weekend di 31 gennaio e 1 febbraio: la parata d’apertura del Carnevale Tiburtino

Domenica 1° febbraio, alle ore 15, prende il via il Carnevale Tiburtino 2026 con la parata inaugurale tra le piazze di Tivoli. Stand gastronomici, animazione per bambini e una mini sfilata in maschera daranno il via a una delle manifestazioni più amate del territorio, che accompagnerà la città per diverse settimane di festa e colori.

Pedalata di Luna Piena da Piazza del Popolo

Sempre domenica 1° febbraio torna la suggestiva Pedalata di Luna Piena, in coincidenza con la “Luna di Neve”. Il raduno è fissato a Piazza del Popolo alle 20, con partenza alle 21. Una pedalata notturna, gratuita e aperta a tuttə, pensata per vivere la città con lentezza, sicurezza e spirito conviviale, illuminati dalla luna piena.

Sempre il 1° febbraio sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio, sede storica del Comune di Roma. Le guide accompagneranno i visitatori tra sale monumentali, resti archeologici e ambienti istituzionali, in un percorso che racconta secoli di storia civica. Prenotazione obbligatoria.

