Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 3 e domenica 4 ottobre? Scopri una serie di eventi da non perdere nel primo fine settimana del mese.

Il primo weekend di ottobre è alle porte e Roma si prepara a offrire tantissime occasioni da non perdere: sabato 3 e domenica 4 ottobre ci propongono una serie di eventi meravigliosi. Ma da quale possiamo cominciare? Abbiamo selezionato cinque eventi da non perdere, con proposte capaci di soddisfare curiosità e interessi diversi.

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Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® tornano a Roma

Shopping a cielo aperto con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®: sabato 3 ottobre in viale Val Padana, domenica 4 in piazza dei Consoli e via dell’Aeroporto di Centocelle. Dalle 8 alle 19, anche con maltempo, spazio ad abbigliamento, pelletteria, cashmere e artigianato italiano.

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FUORI CENTRO – San Lorenzo Art Festival

San Lorenzo apre gallerie, studi e spazi culturali per la prima edizione di FUORI CENTRO. Mostre, performance e incontri sono gratuiti: sabato dalle 15 alle 20, domenica dalle 12 alle 20. L’info point è alla Fondazione Pastificio Cerere, in via degli Ausoni 7.

Appia Day 2026

La Regina Viarum festeggia dieci anni di Appia Day con aperture gratuite, passeggiate e rievocazioni storiche il 3 e 4 ottobre. Domenica torna ArcheoGRAB: circa venti chilometri in bicicletta dal Colosseo al Parco dell’Appia Antica. Al Castrum Caetani, un suggestivo accampamento romano ci riporta indietro nel tempo.

Domenica al Museo: ingresso gratuito nei musei civici

Domenica 4 torna l’ingresso gratuito nei musei civici e in alcune aree archeologiche, tra cui Largo Argentina e Fori Imperiali. Anche Palazzo Senatorio propone visite guidate gratuite, su prenotazione obbligatoria.

Dancescreen in the Land alla Fornace del Canova

Domenica 4, dalle 18, la danza contemporanea arriva in via del Canova 22 per l’ultima tappa di Dancescreen in the Land. Street Tale, firmato da Marco Munno per ARB Dance Company, apre la serata. Seguono, alle 18.30 e alle 19, le repliche di The Dream di Michele Pogliani con MP3 Dance Project.

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