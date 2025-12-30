Cosa fare e cosa vedere a Roma nel primo weekend del 2026, il 3 e 4 gennaio? Tra musei gratis, mostre e mercatini da non perdere.

Il primo weekend del 2026 diventa l’occasione ideale per vivere Roma con uno sguardo nuovo, tra mostre, mercati iconici, esperienze immersive e grandi appuntamenti della tradizione, ma cosa fare sabato 3 e domenica 4 gennaio? La Capitale ci propone un calendario ricco e trasversale, capace di unire arte, cultura e tempo libero. Andiamo alla scoperta di cinque eventi diversi tra loro, perfetti per costruire un fine settimana urbano su misura.

Mostra “Cristo Nostra Pace” con opere di Peter Paul Rubens e Caravaggio

Partiamo dalla mostra Cristo Nostra Pacepresso la chiesa di Sant’Agnese in Agone, che propone un percorso di riflessione artistica e spirituale sul tema della pace, attraverso opere e linguaggi che dialogano con la tradizione cristiana e la sensibilità contemporanea. Tra di esse, spiccano anche alcuni capolavori firmati da Peter Paul Rubens e da Caravaggio.

Weekend del 3 e 4 gennaio 2026: gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a Ostia e Mentana

Il celebre mercato glamour degli Ambulanti di Forte dei Marmi® torna nell’area romana con due appuntamenti imperdibili: sabato a Ostia e domenica a Mentana. Le iconiche boutique a cielo aperto propongono abbigliamento, accessori e artigianato Made in Italy, tra qualità, stile e vere e proprie occasioni.

Ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici

Domenica 4 gennaio a Roma torna l’ingresso gratuito nei musei civici e in numerosi siti archeologici. Una opportunità preziosa per riscoprire collezioni permanenti, mostre temporanee e luoghi simbolo della città, dai Musei Capitolini alle aree archeologiche più suggestive, vivendo la cultura senza barriere e con tempi più distesi.

Art Revive

Art Revive – presso The Wow Side – Shopping Centre – è un’esperienza digitale e immersiva gratuita che unisce arte e tecnologia. Installazioni multimediali, proiezioni e ambienti interattivi permettono di entrare letteralmente dentro le opere, trasformando la visita in un viaggio sensoriale.

Nel Weekend del 3 e 4 gennaio continua la mostra “100 Presepi in Vaticano”

Prosegue in Vaticano la storica mostra dei 100 Presepi, una rassegna che raccoglie opere provenienti da tutto il mondo. Tradizione, creatività e culture diverse si incontrano in un unico percorso espositivo, capace di raccontare il Natale attraverso materiali, stili e interpretazioni sorprendenti.

