Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 29 e domenica 30 agosto? Gli eventi sono tantissimi e ce n’è per tutti i gusti.

Siamo all’ultimo weekend di agosto 2026, ovvero l’occasione perfetta per salutare l’estate tra cultura, sapori, visite speciali e appuntamenti da vivere anche fuori porta. Sabato 29 e domenica 30 agosto Roma e il Lazio propongono un calendario di eventi particolarmente ricco, capace di accontentare chi cerca una serata diversa, chi vuole riscoprire luoghi straordinari e chi preferisce lasciarsi conquistare dalla tradizione gastronomica.

LEGGI ANCHE: Perché i furti nei musei sono diventati violenti

Fiera Mondiale del Peperoncino a Rieti 2026

A Rieti è già entrata nel vivo la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino, in programma fino al 6 settembre. Nel weekend il centro storico ospiterà degustazioni, show cooking, incontri, esposizioni e spettacoli. Sono circa 200 gli stand e 800 le varietà di peperoncino provenienti da tutto il mondo. L’ingresso, compresi concerti e spettacoli, è gratuito.

LEGGI ANCHE: Caldo record a Roma, dove scappare per una giornata al fresco: laghi, cascate, grotte e borghi

Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana

Sabato 29 e domenica 30 agosto Amatrice celebra i 60 anni della Sagra degli Spaghetti all’Amatriciana, una delle manifestazioni gastronomiche più rappresentative del territorio. Un anniversario che unisce cucina, memoria e identità, rendendo omaggio a un piatto diventato simbolo della città e ambasciatore della tradizione italiana nel mondo.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Domenica 30 agosto torna uno degli appuntamenti più apprezzati: l’ingresso gratuito ai Musei Vaticani nell’ultima domenica del mese. Le porte saranno aperte dalle 9 alle 14, con ultimo ingresso alle 12.30. Tra i capolavori da ammirare, leggende senza tempo come la Cappella Sistina, le Stanze di Raffaello e la Galleria delle Carte Geografiche.

L’Ara si rivela

All’Ara Pacis continua “L’Ara si rivela”, esperienza immersiva serale che utilizza il videomapping per ricreare le antiche policromie del monumento augusteo. La visita, accompagnata da narrazione in cuffia e suggestioni sonore, è disponibile venerdì, sabato e domenica nei turni delle 21, 22 e 23.

Aperture serali alle VILLÆ di Tivoli

Sabato 29 agosto sarà infine l’ultimo appuntamento estivo con le aperture serali delle VILLÆ di Tivoli. Protagonista Villa Adriana, visitabile dalle 19.30 alle 23: Canopo, Teatro Marittimo, Pecile e Grandi Terme saranno illuminati, regalando al sito archeologico una veste decisamente insolita.

Photo Credits: Shutterstock