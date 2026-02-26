Weekend ricco a Roma: tra eventi culturali, teatro e festival, il 28 febbraio e il 1° marzo la città offre tante possibili esperienze.

Roma si prepara a vivere un weekend ricco di appuntamenti tra cultura, spettacolo e tradizioni che attraversano epoche diverse della sua storia: sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo la Capitale ci offre una serie di occasioni per uscire, scoprire luoghi simbolo e partecipare a eventi speciali pensati per pubblici diversi. Tra iniziative gratuite, teatro e festival tematici, il fine settimana promette esperienze capaci di unire svago e scoperta.

1° marzo: ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici

Domenica 1° marzo torna l’appuntamento con la prima domenica del mese, che permette l’ingresso gratuito nei musei civici e in numerosi siti archeologici di Roma. Dai Musei Capitolini ai Mercati di Traiano, fino all’Area Sacra di Largo Argentina e ai Fori Imperiali, romani e turisti potranno visitare collezioni permanenti e mostre temporanee senza biglietto, riscoprendo alcuni dei luoghi più rappresentativi della città.

Sempre domenica 1° marzo, il Campidoglio apre eccezionalmente le porte del Palazzo Senatorio con visite guidate gratuite su prenotazione. Il percorso conduce attraverso sale istituzionali e resti archeologici come il Tempio di Veiove, offrendo un viaggio nella storia millenaria della sede del Comune di Roma, attiva sin dal XII secolo.

Il rinnovo del Fuoco Sacro di Vesta

Nel cuore del Foro Romano, alla Casa delle Vestali, domenica alle ore 10 torna la suggestiva rievocazione del Rinnovo del Fuoco Sacro di Vesta. Il rito, organizzato dal Gruppo Storico Romano, ricostruisce una delle cerimonie più identitarie dell’antica Roma, simbolo di continuità e sopravvivenza della città attraverso i secoli. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Eventi a Roma nel weekend del 28 febbraio e 1° marzo: “Figli Maschi” in scena al Teatro Golden di Roma

Per chi preferisce il teatro, continua al Teatro Golden la commedia “Figli Maschi” interpretata da I Centouno,spettacolo ironico e pungente che ribalta stereotipi familiari e tradizioni. Tra dialoghi brillanti e colpi di scena, la storia segue tre protagonisti alle prese con relazioni, ricordi e verità scomode, offrendo risate ma anche spunti di riflessione contemporanea.

Eventi a Roma nel weekend del 28 febbraio e 1° marzo: Japan Days in Town

All’Atlantico Live, tra sabato e domenica, arrivano i Japan Days in Town, il festival dedicato alla cultura giapponese tra tradizione e pop contemporaneo. Mercatini tematici, spettacoli, showcooking, arti marziali e incontri con ospiti trasformano l’evento in un vero viaggio nel mondo della J-culture, ideale per appassionati e curiosi di tutte le età.

Photo Credits: Shutterstock