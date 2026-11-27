Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 28 e domenica 29 novembre 2026? Ecco cinque appuntamenti da non perdere nell’ultimo weekend del mese.

L’ultimo fine settimanadi novembre è ormai alle porte e Roma si prepara a regalare a cittadini e turisti due giornate tutte da vivere. Per chi ancora non ha deciso come trascorrere il tempo libero nella Capitale, abbiamo scelto cinque appuntamenti che sembrano in grado di mettere d’accordo persone con gusti e interessi diversi. Ma quali sono gli eventi da non perdere a Roma nel weekend di sabato 28 e domenica 29 novembre 2026?

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Music Day Roma

Gli appassionati di musica potranno recarsi all’Hotel Mercure Roma West (via Eroi di Cefalonia 301, nel Municipio IX), dove sabato e domenica, dalle 10 alle 20, torna la fiera del disco con il Music Day Roma. A ingresso gratuito, l’evento ospiterà oltre 60 espositori, presentazioni e incontri con artisti come Massimo Bubola e Vittorio Nocenzi.

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Natale Eur 2026

Al Laghetto dell’Eur si respira già l’atmosfera delle feste con l’apertura del villaggio natalizio tra viale Oceania e viale America. Ad attendere i visitatori ci saranno una gigantesca ruota panoramica, la Casa di Babbo Natale, un presepe monumentale e tante specialità gastronomiche.

BLACK MARKET Roma

Al PratiBus District, in viale Angelico 52, aprirà BLACK MARKET Roma, un mercato vintage di 5.000 metri quadrati, tra abbigliamento acquistabile al chilo, installazioni e mostre dedicate alla storia del costume. Apertura sabato dalle 10 alle 22 e domenica dalle 10 alle 20.

Christmas World 2026 a Villa Borghese

Da sabato 28 novembre, Villa Borghese si trasforma in un gigantesco villaggio natalizio con Christmas World 2026. Tra scenografie ispirate a New York, Parigi e Londra, i visitatori troveranno piste di pattinaggio, giostre, mercatini, musical e parate animate da oltre 300 artisti.

Panettone Maximo 2026

Domenica 29 novembre, dalle 11 alle 20, il Salone delle Fontane dell’Eur ospiterà il festival del panettone artigianale: Panettone Maximo 2026. Ben 42 pasticcerie e forni italiani si contenderanno il titolo di miglior panettone d’Italia, tra degustazioni, show cooking stellati e mercatini gastronomici.

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