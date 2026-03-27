Roma, weekend 28 e 29 marzo 2026: eventi tra arte, cultura, mercatini e gusto. Ecco cosa fare e gli appuntamenti da non perdere.

Ti stai chiedendo cosa fare a Roma nel weekend del 28 e 29 marzo 2026? La Capitale si prepara ancora una volta ad offrirci un fine settimana pieno di tantissimi appuntamenti da non perdere tra arte, cultura, mercatini e gusto. Un’occasione perfetta per vivere la città tra mostre, eventi gratuiti e nuove esperienze tutte da scoprire. Ma quali sono gli eventi in programma?

Eventi a Roma nel weekend del 28 e 29 marzo: Hokusai al Palazzo Bonaparte

Dal 27 marzo prende il via una delle mostre più attese della stagione: oltre 200 opere dedicate al maestro giapponese Hokusai. A Palazzo Bonaparte, un viaggio immersivo tra ukiyo-e, paesaggi iconici e capolavori come la celebre Grande Onda. Un ponte tra Oriente e Occidente da non perdere.

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Ingresso Gratuito ai Musei Vaticani

Domenica 29 marzo torna l’appuntamento con l’ingresso gratuito ai Musei Vaticani. Dalle 9:00 alle 14:00 sarà possibile ammirare capolavori come la Cappella Sistina e le Stanze di Raffaello senza biglietto. Attenzione però alle lunghe file: meglio arrivare presto.

Formaticum & Salum’è a Roma, La Pelanda

A Testaccio va in scena un evento imperdibile per gli amanti del gusto: due giorni tra formaggi rari e salumi d’eccellenza provenienti da tutta Italia con Formaticum & Salum’è. Alla Pelanda del Mattatoio degustazioni, incontri con produttori e un viaggio nella biodiversità gastronomica italiana.

Urban Bazar – Muses in the Mirror

Domenica 29 marzo il MAXXI ospita Urban Bazar, il celebre market dell’artigianato contemporaneo. Tra moda, gioielli e design, trenta espositori presentano creazioni uniche in un’atmosfera vivace e internazionale.

Eventi a Roma nel weekend del 28 e 29 marzo: Ficus al Massimo

Sabato e domenica torna Ficus al Massimo, il mercato creativo affacciato sul Circo Massimo. Oltre 2.000 creazioni tra handmade, vintage e design in una location iconica: un’esperienza immersiva tra ricerca, identità e creatività contemporanea.

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