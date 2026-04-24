Il weekend del 25 e 26 aprile si avvicina: Roma offre tanti eventi per chi resta in città o vuole scoprirla.

Il weekend del 25 e 26 aprile sta per arrivare si preannuncia particolarmente ricco per chi resta a Roma o decide di visitarla. Tra iniziative culturali, eventi all’aperto e appuntamenti per tutte le età, la Capitale offre sempre numerose opportunità per vivere due giorni intensi tra arte, spettacolo e intrattenimento. Andiamo alla scoperta di cinque eventi da segnare in agenda.

Domenica 26 aprile c’è l’ingresso Gratuito ai Musei Vaticani

Domenica 26 aprile torna l’appuntamento con l’ingresso gratuito ai Musei Vaticani, previsto come ogni ultima domenica del mese. Dalle 9:00 alle 14:00 (ultimo ingresso alle 12:30), sarà possibile accedere senza biglietto a uno dei complessi museali più importanti al mondo. Un’occasione unica per ammirare capolavori come la Cappella Sistina e le Stanze di Raffaello.

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Weekend a Roma, il 25 aprile c’è una proiezione di film storici alla Piramide Cestia

Sabato 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, la Piramide Cestia diventa un suggestivo cinema a cielo aperto. Dalle 20:30 fino a mezzanotte, la facciata del monumento ospiterà la proiezione di film storici legati alla Seconda Guerra Mondiale.

Roma Libera Fest in programma nel weekend: sabato 25 e domenica 26 aprile

Per tutto il weekend, il 692 Secret Garden in via Tuscolana ospita Roma Libera Fest, un evento immersivo tra musica, street food e creatività. Dalle 11:30 alle 20:00, il festival propone concerti dal vivo, Hippie Market, spettacoli itineranti e laboratori per famiglie. Il programma musicale varia tra sabato e domenica, offrendo sonorità che spaziano dall’ukulele al samba fino ai ritmi latini.

Circo dei Sogni – Gran Galà delle Meraviglie

Il 25 aprile il Castello di Santa Severa si trasforma in un mondo incantato con il Circo dei Sogni – Gran Galà delle Meraviglie. Dalle 11:00 alle 17:30, famiglie e bambini potranno assistere gratuitamente a spettacoli circensi, acrobazie, laboratori e animazioni. Tre repliche dello show principale (alle 12:00, 14:30 e 16:30) scandiscono una giornata all’insegna della fantasia e del divertimento.

Floracult Roma 2026

Nel Parco di Veio, negli spazi de I Casali del Pino, prosegue Floracult Roma 2026, una manifestazione dedicata al mondo del verde. Attiva dal 24 al 26 aprile, l’evento è aperto dalle 10:00 al tramonto e unisce natura, sostenibilità e cultura. Con oltre 170 espositori, incontri, laboratori e installazioni, rappresenta un’esperienza immersiva tra botanica, artigianato e innovazione ambientale, con il tema “Verde Speranza” al centro dell’edizione.

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