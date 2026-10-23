Roma, weekend del 24 e 25 ottobre: cinque eventi gratuiti da non perdere tra musei, natura, mercatini, cultura e tante sorprese.

Che cosa fare a Roma nel weekend di sabato 24 e domenica 25 ottobre? La Capitale si prepara a due giornate ricche di appuntamenti, tra cultura, natura, mercatini e occasioni per stare insieme. Dai luoghi più celebri agli angoli meno conosciuti, questo fine settimana romano offre proposte per tutti i gusti, a ingresso gratuito. Andiamo alla scoperta di cinque eventi da segnare in agenda per vivere la città, riscoprirne il fascino e regalarsi una pausa dalla routine quotidiana.

Riapertura del Roseto Comunale

Domenica 25 ottobre torna l’apertura autunnale del Roseto Comunale, con ingresso gratuito dalle 8.30 alle 17.30, fino all’8 novembre. Tra rose antiche, Tè, cinesi e moderne, spiccano le fioriture autunnali. Disponibili anche visite guidate gratuite su prenotazione.

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Weekend del 24 e 25 a Roma con Monumenti Aperti

Monumenti Aperti a Roma propone visite gratuite nel Municipio V. Sabato 24, dalle 10 alle 12, apre il Museo di Arte Urbana sulle Migrazioni, in via Casilina 634. Domenica 25, alle 10, parte da via Gabrio Serbelloni 57/b il percorso tra le Pietre d’inciampo di Tor Pignattara. Non serve prenotare.

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Ingresso gratuito ai Musei Vaticani il 25 ottobre

Domenica 25 torna l’ingresso gratuito ai Musei Vaticani, per ammirare la Cappella Sistina, le Stanze di Raffaello e la Galleria delle Carte Geografiche. Apertura dalle 9 alle 14, ultimo accesso alle 12.30. Niente prenotazioni online: conviene arrivare presto.

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Ficus al Massimo, il mercatino davanti al Circo Massimo

Ficus al Massimo torna il 24 e 25 ottobre al Garum Museo della Cucina, in via dei Cerchi 87. Dalle 10.30 alle 20, artigiani propongono gioielli, ceramiche, moda e vintage. Ingresso gratuito.

Ficus al Massimo at Garum Museo della Cucina in Rome (Italy), April 21, 2024.

Japan Days 2026

I Japan Days 2026 portano il folklore giapponese all’Ippodromo delle Capannelle il 24 e 25 ottobre. In programma mercatini, spettacoli, workshop, ospiti speciali e food, tra lanterne e atmosfere ispirate agli yōkai. Ingresso e parcheggio gratuiti, dalle 10 alle 19.30.