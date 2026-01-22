Scopri cosa fare a Roma nel weekend di sabato 24 e domenica 25 gennaio: tanti eventi, alcuni anche gratuiti.

Roma è una città che sembra cambiare ritmo ogni weekend, quando si riempie di eventi, appuntamenti, idee per uscire e occasioni per vivere la Capitale tra cultura, spettacoli e sapori: sabato 24 e domenica 25 gennaio diventano così due giornate perfette per chi vuole organizzarsi senza stress e scegliere cosa fare, tra eventi adatti a famiglie, coppie e gruppi di amici.

Eventi a Roma nel weekend del 24 e 25 gennaio: ingresso gratuito ai Musei Vaticani

Domenica 25 gennaio i Musei Vaticani aprono le porte gratuitamente, come ogni ultima domenica del mese: ingresso dalle 9 alle 14 (ultimo accesso 12:30). Non è possibile prenotare online: conviene arrivare presto per evitare code e godersi i capolavori.

Supermagic all’Auditorium Conciliazione

Se invece cerchi uno show serale, Supermagic Elementi porta a Roma due ore di magia dal vivo con artisti internazionali, tra illusioni e numeri spettacolari ispirati ai quattro elementi. In scena fino all’8 febbraio all’Auditorium Conciliazione.

Cacio e Pepe Festival a Eataly Roma Ostiense

Dal 23 al 25 gennaio Eataly Roma Ostiense celebra uno dei piatti simbolo della città con il Cacio e Pepe Festival, proponendo il grande classico in versione originale o creativa, con street food, birre artigianali, cocktail e musica. Sabato doppio turno (pranzo e sera), domenica fino alle 22.

Rubens e Caravaggio nella Chiesa di Sant’Agnese in Agone

Infine, nel cuore di Piazza Navona, la chiesa di Sant’Agnese in Agone ospita gratis la mostra “Cristo nostra pace”, con due opere rarissime di Rubens e Caravaggio in dialogo tra luce, realismo e spiritualità. Visitabile ogni giorno 9-19 fino all’8 febbraio. Un appuntamento da non perdersi assolutamente.

