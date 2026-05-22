Weekend a Roma tra musei, architettura, natura, mercatini e mostre: 5 eventi per vivere la città tra sabato 23 e domenica 24 maggio.

Roma si prepara a un nuovo weekend ricco di occasioni per uscire, scoprire luoghi speciali e vivere la città tra cultura, natura, architettura, mercatini e grandi mostre: sabato 23 e domenica 24 maggio il calendario mette insieme appuntamenti molto diversi. Tra aperture straordinarie, visite in spazi solitamente chiusi, eventi all’aria aperta, atmosfere orientali e percorsi espositivi dedicati al cinema. Una piccola guida per scegliere cosa fare in città, tra proposte per famiglie, curiosi, appassionati d’arte e chi cerca idee per il tempo libero.

Notte Europea dei Musei 2026

Sabato sera Roma, per la Notte Europea dei Musei si spinge fino a notte fonda: dalle 20 alle 2, con ultimo ingresso all’una, molti spazi civici saranno accessibili a prezzo simbolico di 1 euro. Musei Capitolini, Ara Pacis, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano, Museo di Roma e Villa Torlonia sono solo alcuni dei luoghi coinvolti, tra mostre, concerti, performance e aperture speciali.

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Open House Roma 2026: cosa fare nel weekend del 23 e 24 maggio

Ultimo weekend anche per Open House Roma, il festival che apre gratuitamente edifici, studi, palazzi, giardini e spazi urbani spesso inaccessibili. L’edizione 2026 conta circa 300 eventi in oltre 220 luoghi, dall’Agenzia Spaziale Italiana agli Horti Sallustiani, tra architettura, design e città contemporanea.

Ortidea 2026: nel weekend del 23 e 24 maggio torna il festival delle Orchidee di Roma

All’Orto Botanico di Roma, sabato 23 e domenica 24 maggio, torna Ortidea: due giorni dedicati a orchidee, piante rare, laboratori, visite guidate, kokedama, incontri botanici, artigianato e food. Ingresso 15 euro, gratuito per i bambini fino a 11 anni.

Japan Days a Roma

All’Ippodromo Capannelle arrivano i Japan Days, il 23 e 24 maggio, con ingresso gratuito. Roma incontra il Giappone tra area market, spettacoli, show case, workshop, talk, live cooking, street food e attività per tutte le età.

Dante Ferretti, con i miei occhi

Ai Musei di San Salvatore in Lauro prosegue “Dante Ferretti, con i miei occhi”, mostra dedicata al grande scenografo tre volte premio Oscar. Circa quaranta opere raccontano il suo universo visivo, da Pasolini a Scorsese, tra bozzetti, studi e invenzioni cinematografiche.

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