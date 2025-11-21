Cosa fare a Roma nel weekend del 22 e 23 novembre? Le alternative non mancano di certo e la capitale offre tante opzioni diverse!

Il prossimo weekend a Roma sarà ricchissimo di eventi: tra parate natalizie, giardini segreti che si aprono eccezionalmente al pubblico, festival musicali e palazzi storici visitabili gratuitamente, il 22 e 23 novembre offrono l’occasione perfetta per vivere la città in tanti modi, anche completamente diversi, a seconda dei vostri gusti. Che siate alla ricerca di magia, storia, arte o semplicemente un’esperienza nuova, Roma ha messo da parte per voi qualcosa per sorprendervi!

Christmas Parade 2025: la parata natalizia più grande d’Europa

Domenica 23 novembre arriva la Christmas Parade 2025, una delle novità più attese del Natale romano. Con oltre 100 performer, tra elfi, acrobati, Babbo Natale, la Befana e un trenino natalizio, la sfilata trasformerà il centro in un grande spettacolo itinerante dedicato alla magia delle Feste e alla solidarietà, grazie alla raccolta fondi per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Il percorso parte da Piazza del Popolo alle 15:00: uno show perfetto per famiglie e curiosi.

Christmas Street a Cinecittà World: la New York anni ’20 in cui nevica davvero

Per chi vuole immergersi nell’atmosfera natalizia in stile cinematografico, Cinecittà World accende le luci della Christmas Street, una New York anni ’20 ricreata con carrozze d’epoca, luminarie e pacchi regalo giganti. La via si anima con spettacoli dal vivo, una nuova pista di pattinaggio, la scenografica Nevicata di Natale e la grande Casa di Babbo Natale, ancora più ricca e dettagliata. Tra show teatrali, elfi postini e persino il Grinch, il parco diventa un villaggio delle feste a misura di grandi e piccoli.

Apertura straordinaria del giardino segreto del Fontanone del Gianicolo

Sabato 22 novembre il Fontanone dell’Acqua Paola apre al pubblico uno dei suoi tesori più nascosti: il giardino segreto che si cela alle spalle della monumentale facciata barocca. Un’oasi verde del XVII secolo, un tempo parte dell’Orto Botanico, con viste spettacolari sulla città, reperti storici, colonne, ninfei e stemmi papali. Dalle 9.30 alle 13.30 guide esperte accompagneranno i visitatori in un viaggio nel tempo dedicato alla storia dell’acqua a Roma. Un appuntamento raro e imperdibile.

Festival di Musica Sacra nelle Basiliche del Celio

Il weekend ospita due appuntamenti della 12ª edizione del Festival di Musica Sacra.

Venerdì 21 novembre si apre con l’Ensemble Extravaganza Romana, mentre domenica 23 novembre, alle 16.30, la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo ospita il concerto del Coro Città di Roma, dedicato anche al novantenne Arvo Pärt. Un’occasione per ascoltare musica rinascimentale e barocca eseguita nei luoghi per cui fu composta.

Palazzo San Felice: apertura gratuita del percorso “Cultura in Cantiere”

Per gli amanti dell’architettura e della storia urbana, sabato 22 e domenica 23 novembre Palazzo San Felice resta aperto gratuitamente con il percorso Cultura in Cantiere. La visita permette di entrare in un edificio solitamente chiuso, oggi in piena trasformazione per diventare la futura Biblioteca Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte. Il percorso include sale istituzionali, proiezioni immersive, una linea del tempo e il sorprendente Sepolcro dei Sempronii.

