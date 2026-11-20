Roma, weekend del 21 e 22 novembre 2026 ricco di eventi tra cultura, spettacoli e sorprese. Ecco 5 appuntamenti da non perdere.

A Roma, il weekend di sabato 21 e domenica 22 novembre 2026 porterà con sé un calendario pieno di appuntamenti da vivere tra le strade del centro e alcuni tra i luoghi più suggestivi della Capitale. Tra cultura, intrattenimento, esperienze da condividere e atmosfere capaci di sorprendere grandi e piccoli, le occasioni per uscire di casa non mancano. Ma quali sono gli eventi da non perdere?

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Musei in Musica: una notte tra arte e concerti

Sabato 21 novembre torna Musei in Musica, con oltre 130 appuntamenti in più di 50 spazi cittadini. Dalle 20 alle 2, musei civici e luoghi della cultura aprono straordinariamente per concerti, spettacoli e visite. L’ingresso costa 1 euro, salvo eccezioni e gratuità previste.

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Christmas Parade: la grande sfilata natalizia

Domenica 22, il Natale sfilerà nel cuore di Roma con la Christmas Parade solidale a favore dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Partenza alle 15 da Piazza del Popolo: il corteo percorre via del Corso e via dei Condotti fino allo spettacolo finale in piazza di Spagna, dalle 16.

Roma Vegan Village: due giorni dedicati al mondo veg

Per chi invece ama scoprire nuovi sapori, all’Hacienda, in zona Tiburtina, arriverà il Roma Vegan Village. Sabato e domenica, dalle 11 alle 22, spazio a street food vegetale, dolci, talk, musica e laboratori. L’ingresso è a offerta libera e sono previste attività gratuite per bambini.

Christmas Garden: l’Orto Botanico si illumina

Il Christmas Garden trasformerà l’Orto Botanico in un itinerario luminoso di circa due chilometri. Giochi di luce e paesaggi sonori accompagnano i visitatori in un’atmosfera natalizia. L’evento è aperto dalle 17 alle 21, con ingresso a pagamento e fasce orarie prenotate.

Amazing Wonders: arte e tecnologia al Forte Trionfale

Infine, debutterà al Forte Trionfale Amazing Wonders – Immersive Experience: oltre 30 installazioni firmate da artisti internazionali, distribuite su 21mila metri quadrati. Tra robot, intelligenza artificiale, sculture cinetiche e ambienti interattivi, l’antico complesso militare diventa un laboratorio di arte digitale, da esplorare sabato e domenica.

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