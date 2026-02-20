Cosa fare a Roma nel weekend del 21 e del 22 febbraio 2026? Le alternative sono tante, dalla moda all’arte al buon cibo!

Il weekend del 21 e 22 febbraio a Roma si preannuncia particolarmente vivace, con tanti eventi che comprendono occasioni per tutti i gusti: appuntamenti culturali, mercati all’aperto, festival gastronomici e occasioni speciali per scoprire arte e tradizioni. La Città Eterna si prepara ad accogliere residenti e visitatori con un calendario sempre ricco e variegato, pensato per chi vuole vivere la città tra shopping, sapori e grandi eventi diffusi nei diversi quartieri.

Weekend a Roma del 21 e 22 febbraio: doppio appuntamento con il Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel weekend del 21 e 22 febbraio, torna a Roma uno dei mercati itineranti più celebri d’Italia: il Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® porta le sue boutique a cielo aperto tra EUR e Cinecittà. Sabato 21 febbraio l’appuntamento è al Palazzo dei Congressi, mentre domenica 22 si sposta tra Piazza dei Consoli e via dell’Aeroporto di Centocelle. Dalle 8 alle 19 sarà possibile trovare abbigliamento, pelletteria artigianale, cashmere e prodotti Made in Italy selezionati, con qualità garantita e orario continuato anche in caso di maltempo.

Capodanno Cinese 2026 a Roma

I Giardini Nicola Calipari di piazza Vittorio Emanuele II diventano il cuore delle celebrazioni per il Capodanno Cinese e l’inizio dell’Anno del Cavallo di Fuoco. Sabato e domenica, dalle 9 alle 21, spazio a stand culturali, spettacoli, parate tradizionali e alla suggestiva danza del leone e dei draghi, simboli di prosperità e buon auspicio. L’evento, gratuito e aperto a tutti, rappresenta uno dei momenti più partecipati della comunità cinese romana e un’occasione unica per immergersi in un’atmosfera multiculturale.

Ingresso gratuito ai Musei Vaticani domenica 22 febbraio

Domenica 22 febbraio torna l’apertura gratuita dei Musei Vaticani, iniziativa che consente di visitare senza biglietto alcuni dei luoghi d’arte più celebri al mondo. L’ingresso è previsto dalle 9 alle 14, con ultimo accesso alle 12:30. Un’opportunità per ammirare capolavori come la Cappella Sistina, le Stanze di Raffaello e la Galleria delle Carte Geografiche, tenendo però conto della grande affluenza e delle possibili code.

Supplì & Fritti romani Festival

A Eataly Roma Ostiense torna il festival dedicato al re dello street food capitolino. Dal 20 al 22 febbraio il Supplì & Fritti romani Festival celebra la tradizione con supplì classici e gourmet, filetti di baccalà, fiori di zucca e numerose specialità fritte reinterpretate anche in chiave creativa. Non mancheranno dolci, birre artigianali e dj set serali e pomeridiani ad accompagnare l’esperienza gastronomica.

