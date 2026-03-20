Cosa fare a Roma nel weekend del 21 e del 22 marzo 2026? Ecco 5 eventi imperdibili tra cultura, arte, libri e gusto nella Capitale.

Se ti stai chiedendo cosa fare questo weekend a Roma, abbiamo scovato 5 eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 marzo. La Capitale si prepara a vivere due giornate intense tra cultura, arte, libri e gusto, con appuntamenti pensati per ogni tipo di pubblico. Dai grandi eventi istituzionali alle esperienze più immersive, il fine settimana della Città Eterna offre un calendario ricco e variegato capace di trasformare la città in un palcoscenico diffuso.

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Weekend Roma 21 e 22 marzo: tornano le Giornate FAI di Primavera 2026

Tornano le Giornate FAI di Primavera, con centinaia di luoghi solitamente chiusi aperti al pubblico. A Roma si potranno visitare palazzi storici, accademie e siti istituzionali, tra cui la Reale Accademia di Spagna e il Palazzo della Cancelleria. Un’occasione unica per riscoprire il patrimonio nascosto della città.

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Libri Come Democrazia

All’Auditorium Parco della Musica va in scena “Libri Come”, la Festa del Libro dedicata nel 2026 alla parola “Democrazia”. Incontri, dialoghi e reading coinvolgono autori italiani e internazionali in un confronto sul presente e sul futuro della società.

Hippie Market – Special Edition

Nel verde degli acquedotti prende vita l’Hippie Market – Special Edition, un evento che unisce mercatino creativo, street food e musica. Un’atmosfera rilassata e alternativa dove scoprire artigianato, vintage e produzioni indipendenti.

Flowers. Meravigliosa Natura

Al Chiostro del Bramante apre “Flowers. Meravigliosa Natura”, una mostra che esplora il rapporto tra arte, scienza e ambiente. Un percorso tra opere antiche e contemporanee che riflette su biodiversità e sostenibilità.

Amatriciana & Carbonara Festival

A Eataly Ostiense torna l’Amatriciana & Carbonara Festival, dedicato ai due grandi classici della cucina romana. Degustazioni, show cooking e musica accompagnano un viaggio tra tradizione e reinterpretazioni creative di amatriciana e carbonara.

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