Siamo all’ultimo weekend prima di Natale 2025: il 20 e 21 dicembre Roma si accende con eventi, mostre e appuntamenti per tutti i gusti.

Siamo all’ultimo weekend che precede il Natale 2025 e, sabato 20 e domenica 21 dicembre, tutta Roma si prepara ad entrare nel vivo del clima natalizio con un fine settimana ricco di eventi ed appuntamenti di ogni tipo e per tutti i gusti. L’intera città offre una serie di occasioni diverse, tra eventi gratuite, mostre e grandi scenari urbani. Basta scegliere quello che, in base ai vostri gusti, rappresenta l’itinerario ideale per godersi al meglio questi due giorni di pausa prima di Natale!

Weekend a Roma del 20 e 21 dicembre: appuntamento con il Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®

Il celebre mercato itinerante torna a Roma con le sue “boutique a cielo aperto” del Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Sabato 20 dicembre è in programma in viale Indro Montanelli, mentre domenica 21 farà tappa in piazza degli Euganei. Un’occasione per curiosare tra artigianato di qualità, moda e prodotti Made in Italy, con orario continuato dalle 8 alle 19, anche in caso di maltempo.

Christmas Gala del Teatro dell’Opera

Ultimo weekend per il Christmas Gala del Teatro dell’Opera di Roma, rassegna di concerti gratuiti ospitati in alcune chiese della città. Il 20 e il 21 dicembre segnano le ultime date di un percorso musicale dedicato al repertorio sacro e natalizio, interpretato dai giovani artisti del Teatro dell’Opera. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Christmas Videomapping Show

Fino all’Epifania, la cupola della Sala Sinopoli all’Auditorium Parco della Musica si accende ogni sera con il Christmas Videomapping Show. Luci, colori e immagini trasformano la Cavea in uno spettacolo suggestivo, visibile dalle 17.30 alle 24. Un appuntamento perfetto per una passeggiata serale immersa nell’atmosfera delle feste.

Apertura gratuita “Cultura in Cantiere” a Palazzo San Felice

Sabato 20 e domenica 21 dicembre è possibile visitare gratuitamente Palazzo San Felice, aperto al pubblico con il percorso “Cultura in Cantiere”. La visita accompagna i partecipanti alla scoperta di un edificio in trasformazione, destinato a diventare un nuovo polo culturale, tra storia, archeologia e progetto futuro.

Parata di pifferi e zampogne all’Auditorium

Domenica 21 dicembre, alle 16, la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica ospita la parata di pifferi e zampogne. Un evento gratuito che celebra la tradizione musicale popolare natalizia, con musicisti in costume e sonorità pastorali capaci di riportare in città atmosfere antiche e festive.

