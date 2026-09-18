Roma si prepara a un weekend ricco di eventi: sabato 19 e domenica 20 settembre, andiamo alla scoperta di 5 appuntamenti da non perdere.

Roma si prepara a vivere un nuovo weekend pieno di appuntamenti e cose da fare: tra sabato 19 e domenica 20 settembre, la Capitale propone numerose occasioni per poter uscire di casa e riuscire a concedersi qualche ora diversa dal solito. Per chi è ancora indeciso su come organizzare il weekend, abbiamo selezionato cinque eventi da non perdere: cinque idee da segnare in agenda per scegliere cosa fare a Roma e riempire al meglio entrambe le giornate senza allontanarsi dalla città.

MAGEÍA al Palazzo Esposizioni di Roma

Sabato 19 settembre si chiude MAGEÍA, il festival che unisce arti visive, tecnologia, installazioni luminose e musica elettronica. Al Palazzo Esposizioni ingresso gratuito dalle 10 alle 16; dalle 18 parte la programmazione serale, con French Touch e Breakbot & Irfane.

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Rome Playing Games a Roma Est

Fino a domenica Roma Est diventa una città da giocare. Tra Fusolab, Casilino Sky Park e Hacienda arrivano oltre 50 boardgame, giochi di ruolo e larp. Sabato alle 21 c’è Drag Queens & Dragons con Guglielmo Scilla; nel weekend anche la Ludoteca Kids per bambini dai 6 anni.

Domenica Sera al Museo Ostiense

Domenica 20 settembre ultima occasione per visitare gratuitamente di sera il Museo Ostiense. Apertura prevista dalle 19:30 alle 22:30, ultimo ingresso in biglietteria alle 21:30 e accesso al museo entro le 22. Il biglietto gratuito va ritirato in biglietteria.

OktoberFest di Roma

A Testaccio prosegue fino a domenica l’OktoberFest di Roma, alla Città dell’Altra Economia. Ingresso gratuito, biergarten da oltre 8.000 metri quadrati, sei birrifici di Monaco, street food bavarese, musica e attività per bambini. Sabato apertura 12-2, domenica 12-24.

Fuori Centro a Torre Maura

Domenica dalle 10 alle 13 il Pastificio Secondi, in via delle Alzavole 47, ospita Fuori Centro. L’evento gratuito propone racconti di quartiere, laboratori creativi, cultura urbana, fotografia, pasta fresca, tennis tavolo e basket. A seguire, pranzo sociale con sottoscrizione.

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