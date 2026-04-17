Weekend 18 e 19 aprile a Roma: eventi culturali, outdoor e green per due giorni intensi. Cinque appuntamenti da non perdere in città.

Il weekend del 18 e 19 aprile si preannuncia particolarmente ricco e interessante anche per chi resta a Roma. Tra eventi culturali, iniziative all’aperto e appuntamenti legati alla sostenibilità e alla creatività, la città offre diverse occasioni per vivere due giorni intensi. Andiamo alla scoperta di cinque eventi da segnare in agenda.

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Roma, weekend del 18 e 19 aprile con il Natale di Roma: la città celebra le sue origini

Il Natale di Roma cade ogni 21 aprile, ma torna già dal weekend con un programma diffuso che coinvolge tutta la città, tra concerti, visite guidate e iniziative culturali gratuite. Il 2779° anniversario trasforma la Capitale in un grande palcoscenico, con eventi che spaziano dai musei ai quartieri meno centrali, offrendo un racconto collettivo tra storia e contemporaneità.

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Villaggio per la Terra 2026 a Villa Borghese

Nel cuore verde della Capitale prende vita il Villaggio per la Terra, evento centrale dell’Earth Day. Tra sport gratuiti, attività sulla biodiversità, divulgazione scientifica e concerti, Villa Borghese diventerà uno spazio aperto dedicato alla sostenibilità, con laboratori, incontri e iniziative per tutte le età.

Roma, weekend del 18 e 19 aprile: tra gli eventi il Festival delle Scienze 2026

All’Auditorium Parco della Musica torna il Festival delle Scienze, dedicato al tema “Caos e armonia”. Cinque giorni di conferenze, laboratori e spettacoli pensati per un pubblico trasversale. Un’occasione per esplorare il rapporto tra disordine ed equilibrio attraverso scienza, arte e società.

Piantala! a Roma: la giungla urbana al Forte Trionfale

Al Forte Trionfale arriva “Piantala!”, il più grande plant pop-up d’Europa. Oltre 15.000 piante e centinaia di varietà trasformano lo spazio in una giungla urbana. Tra workshop, yoga e incontri sul verde urbano, l’evento unisce mercato, sostenibilità e socialità in un’unica esperienza immersiva.

Ficus al Massimo: creatività e artigianato davanti al Circo Massimo

Davanti al Circo Massimo torna Ficus al Massimo, mercatino creativo con oltre 2.000 creazioni tra moda sostenibile, gioielli, illustrazioni e oggetti handmade. Un percorso espositivo che valorizza l’unicità e la produzione indipendente, in dialogo con la storia della città nel weekend del Natale di Roma.

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