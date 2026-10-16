Weekend a Roma: cinque eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 ottobre. Ecco le idee per organizzare due giornate fuori dalla routine.

Che cosa fare a Roma nel weekend di sabato 17 e domenica 18 ottobre? Sono due giornate da segnare in agenda per chi vuole uscire e lasciarsi sorprendere dalla città. Gli appuntamenti non mancano, ma scegliere può diventare complicato: per questo abbiamo scovato cinque eventi da non perdere assolutamente. Ecco una piccola guida mirata per organizzare il tempo libero, trovare l’idea giusta e trasformare un normale fine settimana in un’occasione da vivere fino in fondo.

Bonfire Market

Il 17 e 18 ottobre, dalle 10 alle 21, il Giardino Bonfire alla Caffarella ospita 40 espositori tra artigianato, vintage e design con Bonfire Market. In programma laboratori e assaggi di cucina dell’antica Roma. Ingresso gratuito.

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MAGNA ROMA a Testaccio

Alla Città dell’Altra Economia, in largo Dino Frisullo a Testaccio, il festivalMAGNA ROMApropone carbonara, fritti e specialità romane, con DJ set e calcio sul maxischermo. Ingresso gratuito, sabato e domenica dalle 12. Prevista un’area per i bambini.

La Sala della Clemenza e le Sale Nobili di Palazzo Altieri

Sabato 17, dalle 9 alle 13, visite guidate gratuite su prenotazione alla Sala della Clemenza e alle Sale Nobili di Palazzo Altieri, ogni ora, in piazza del Gesù 49, tra ambienti storici e una mostra sul dialogo fra arte e scienza.

Halloween al Luneur Park

Al Luneur Park all’EUR arriva la Luna Monsters School: giostre, spettacoli, Monster Dance e laboratori di slime per i bambini. Spazio al Labirinto Perduto. Halloween anima il parco fino al primo novembre.

Sapori d’Autunno in Sabina

A Casaprota, nel Reatino, la quarta edizione di Sapori d’Autunno in Sabina unisce gastronomia e tradizioni: sabato 17 a cena, domenica 18 a pranzo. Sabato sera, appuntamento anche con l’osservazione astronomica.



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