Roma si anima nel weekend del 17 e 18 gennaio: tanti eventi gratuiti per vivere la città tra bellezza e condivisione.

Questo fine settimana, il 17 e 18 gennaio, Roma è pronta ad animarsi con una ricca offerta culturale e di intrattenimento. Tra degustazioni gourmet, dialoghi sull’arte contemporanea, mostre coinvolgenti e tradizioni popolari, c’è un appuntamento per ogni gusto. Non mancano dunque tante opportunità gratuite per poter vivere la città all’insegna della bellezza e della condivisione assoluta!

Eventi a Roma nel weekend del 17 e 18 gennaio: Cacio e Pepe Festival

Torna a Eataly Roma Ostiense il Cacio e Pepe Festival, in programma venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 gennaio (e anche nel weekend successivo). Storiche trattorie e nuove proposte gastronomiche sono pronte a reinterpretare il piatto simbolo di Roma, dalla ricetta classica alle versioni più creative. In degustazione, tra gli altri, orzotti, tonnarelli, frittatine di pasta e persino maritozzi e polpette ispirati alla celebre combinazione. Il festival è arricchito da birre artigianali, showcooking e dj set per una full immersion nei sapori romani.

Ultimo incontro di Fantatalk

Domenica 18 gennaio alle 11.00, l’Auditorium del Palazzo Esposizioni Roma ospita “Senza titolo”, l’incontro conclusivo del ciclo Fantatalk collegato alla 18a Quadriennale d’arte “Fantastica”. Dialogheranno lo storico dell’arte Jacopo Veneziani e il curatore Francesco Stocchi, riflettendo sul senso dei titoli nell’arte e sul ruolo dell’artista contemporaneo.

Nel weekend del 18 e 19 gennaio apre al pubblico a Roma la Mostra Venus

Apre al pubblico da sabato 18 gennaio a Palazzo Mignanelli la mostra VENUS, progetto partecipativo ispirato al patrimonio di Valentino Garavani e realizzato dall’artista Joana Vasconcelos. L’esposizione presenta una monumentale “Valchiria” creata con migliaia di elementi all’uncinetto realizzati da studenti, pazienti, detenuti e donne in situazioni di fragilità. È visitabile tutti i giorni, dalle 11:00 alle 20:00, a pagamento (intero al prezzo 15€ online, 18€ in loco).

Festa degli animali domestici e da cortile in onore di Sant’Antonio Abate

Torna anche il tradizionale appuntamento gratuito nella Valle della Caffarella (dalle 10:00 alle 16:00 del 18 gennaio). La Festa degli animali domestici e da cortile in onore di Sant’Antonio Abate propone attività per famiglie, stand di produttori locali, un concerto di zampogne e, alle 10:00, una visita guidata nel parco. Il momento clou è previsto alle 11:30 con la Santa Messa e la benedizione degli animali. Nel pomeriggio, musica della Pigneto Orkestra e l’accensione del falò di Sant’Antonio, simbolo di purificazione e rinascita.

Rubens e Caravaggio nella Chiesa di Sant’Agnese in Agone

Fino all’8 febbraio, nella splendida cornice barocca di Piazza Navona, è visitabile gratuitamente la mostra “Cristo nostra pace”. Un dialogo intenso tra due capolavori: la Madonna con il Bambino di Rubens e L’Incredulità di Tommaso di Caravaggio. L’esposizione, aperta dalle 9:00 alle 19:00, unisce contemplazione artistica e spirituale, offrendo un’esperienza unica nel contesto del Giubileo 2025. Un’occasione rara per ammirare opere straordinarie di solito custodite in collezioni private.

Photo Credits: Shutterstock