Cosa fare nel weekend a Roma sabato 16 e domenica 17 settembre? Ecco alcuni degli appuntamenti previsti nella Capitale

Un altro weekend è alle porte e a Roma non ci si annoia mai. Che sia una mostra, una passeggiata in centro o in posti più sconosciuti, la città eterna è un museo a cielo aperto dove potersi perdere e godere di ogni bellezza racchiusa nella Capitale. Ecco cosa fare il 16 e il 17 settembre.

Weekend a Roma: cosa fare il 16 e il 17 settembre?

Ecco 5 degli eventi previsti a Roma nel weekend del 16 e 17 settembre:

All’Appia Joy Park torna il FRIEDSTOCK – Festival del Fritto più croccante della Capitale, dal 16 al 17 settembre dalle 11.30 alle 23.30. Fritture, concerti e divertimento senza sosta. Un’ampia selezione di Foodtruck e stand gastronomici vi porteranno alla scoperta del mondo del fritto in tutte le sue sfaccettature con oltre 50 proposte nazionali e dal mondo.

Per 5 giorni, da Domenica 17 a Giovedì 21 Settembre, in tutti i cinema biglietto speciale a €3,50. CINEMA IN FESTA è il progetto lanciato nel 2022 che ha portato ad oggi più di 2,3 Milioni di spettatori e che andrà avanti fino al 2026: ogni anno, a Giugno e a Settembre.

Dal 15 al 17 settembre, all’interno della straordinaria cornice del Museo dell’Orto Botanico di Roma, torna La Conserva della Neve, la grande kermesse sulle piante rare e da collezione che, giunta alla sua diciannovesima edizione, dedica il tema di quest’anno alla “Ricerca e strategia di adattamento delle specie di piante da frutto e ornamentali che meglio si adattano all’attuale evoluzione del nostro clima”.

Il 16 e 17 settembre 2023, dalle 10 alle 20, torna il Vintage Market a Piazza Ragusa con tantissime novità e una location rinnovata in tutti i suoi ambienti. Partiamo dagli espositori, che saranno sempre + di 200 ogni giornata di market. Questo per regalarvi ancora più scelta di pezzi unici vintage & handmade.

Sagra degli Gnocchi a Castelnuovo di Porto il 15 – 16 – 17 settembre 2023 accompagnata da alcune esibizioni di Balli di Gruppo, Latino, Pizzica, Danza del ventre, Lady style a cura della scuola di Ballo “Very Style A.S.D.”

Questi sono solo alcuni degli appuntamenti previsti per questo ultimo weekend romano estivo. A voi la scelta.

FOTO: SHUTTERSTOCK