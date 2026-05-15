Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio? Scopri cinque occasioni da segnare in agenda.

Cosa fare a a Roma nel weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio? Il fine settimana offre un calendario ricco di appuntamenti tra cultura, architettura, natura, solidarietà e sapori del territorio. Dalle aperture straordinarie ai giardini in fiore, dai cocktail d’autore agli eventi dedicati agli animali, la Capitale e i suoi dintorni propongono cinque occasioni da segnare in agenda.

Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio? Partiamo da Open House Roma 2026

Dal 16 al 24 maggio torna Open House Roma, il festival che permette di scoprire gratuitamente edifici, luoghi insoliti e spazi normalmente chiusi al pubblico. L’edizione 2026 propone circa 300 eventi in oltre 220 luoghi della città, tra palazzi storici, siti archeologici, studi di architettura, giardini e infrastrutture contemporanee.

LEGGI ANCHE: Ai Musei Capitolini c’è un quadro che cambia davanti ai tuoi occhi: serve una torcia per vedere il segreto nascosto

Cocktails in the City Rome

Dal 15 al 17 maggio l’Orto Botanico di Roma ospita Cocktails in the City Rome, debutto europeo fuori Londra del format dedicato alla mixology. In programma cocktail bar in versione pop-up, drink signature, degustazioni, workshop, masterclass, installazioni e intrattenimento. Sabato l’evento è dalle 17 alle 23.30, domenica dalle 16 alle 23.30.

Il canile va in città

Sabato 16 maggio alle 17.30, al Parco Schuster di San Paolo, torna “Il canile va in città”, iniziativa dedicata alle adozioni responsabili. Sfileranno 30 cani provenienti dai canili comunali e da strutture convenzionate, tra cui 10 “adozioni del cuore”, animali anziani o malati in cerca di una famiglia.

Cosa fare a Roma nel weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio? Apertura primaverile del roseto comunale

Il Roseto comunale resterà aperto gratuitamente tutti i giorni, dalle 8.30 alle 19.30, fino al 15 giugno. L’accesso è da Clivo dei Publicii 3. Nel giardino si possono ammirare rose botaniche, antiche e moderne, oltre agli esemplari del concorso internazionale “Premio Roma”, nato nel 1933.

Assaggi – Salone dell’Enogastronomia Laziale

Per una gita fuori Roma, dal 16 al 18 maggio Viterbo ospita “Assaggi”, salone dedicato alle eccellenze enogastronomiche del Lazio. Nel Complesso di Santa Maria in Gradi sono previsti show cooking, degustazioni, talk e incontri con produttori. Sabato apertura 10-19.30, domenica 11-19.30.

Photo Credits: Shutterstock