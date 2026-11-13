A Roma, sabato 14 e domenica 15 novembre, cinque eventi da non perdere tra cultura, mercatini, spettacoli e divertimento per tutti.

A Roma sta per arrivare un nuovo weekend ricco di appuntamenti, tra iniziative culturali, spettacoli, mercatini e occasioni per trascorrere qualche ora fuori casa: sabato 14 e domenica 15 novembre, la Capitale e i suoi dintorni offrono proposte per tutti i gusti e per tutte le età, dalle esperienze da vivere in famiglia agli eventi pensati per chi ama scoprire qualcosa di diverso. Andiamo alla scoperta di cinque idee da segnarci in agenda per organizzare il fine settimana.

Apertura straordinaria di Palazzo Patrizi Clementi

Sabato 14 novembre, Palazzo Patrizi Clementi svela gratuitamente le sue sale affrescate e la biblioteca seicentesca, a pochi passi dal Ghetto. Le visite guidate, curate dalla Soprintendenza, partono alle 16.30 e alle 18 e durano circa un’ora. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria su Eventbrite.

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Roba Bella Market: vintage e curiosità

Al SABO District, in via Mesula 12, arriva Roba Bella Market, con 60 espositori tra abiti vintage, vinili, oggetti da collezione e creazioni di upcycling. Non mancano street food e dj set. Sabato e domenica, dalle 10 alle 19, ingresso gratuito e accesso consentito agli animali.

A Lunghezza apre il Fantastico Castello di Babbo Natale

Domenica 15 novembre si inaugura il Fantastico Castello di Babbo Natale a Lunghezza, in via Tenuta del Cavaliere 230. Bambini e famiglie potranno incontrare Babbo Natale, esplorare la fabbrica dei giocattoli, il villaggio degli elfi e il covo della Befana. I biglietti sono acquistabili online.

Festival di Musica Sacra nelle Basiliche del Celio

Il Festival di Musica Sacra nelle Basiliche del Celio propone due concerti gratuiti. Sabato alle 20.30, ai Santi Quattro Coronati, l’orchestra barocca Furiosi Affetti esegue Manfredini. Domenica alle 17, ai Santi Quirico e Giulitta, l’Ensemble Labyrinthus Vocum interpreta Buxtehude, Monteverdi e Gabrieli.

Japan Days: due giorni nel Sol Levante

All’Ippodromo delle Capannelle, sabato 14 e domenica 15 novembre, tornano i Japan Days. Oltre cento espositori, street food giapponese, laboratori creativi di manga e calligrafia, arti marziali, cosplay, spettacoli dal vivo e incontri culturali trasformano il weekend in un viaggio tra tradizione e cultura pop.

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