Il weekend del 14 e 15 marzo 2026 a Roma porta eventi per tutti: storia antica, teatro, festival internazionali e appuntamenti gastronomici.

Il secondo weekend di marzo offre a Roma numerose occasioni per uscire e scoprire eventi culturali, spettacoli e appuntamenti insoliti sparsi in tutta la città: sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 il calendario capitolino ci propone iniziative molto diverse tra loro, che spaziano dalla storia antica al teatro contemporaneo, fino a festival tematici, manifestazioni internazionali e esperienze gastronomiche originali.

Roma, gli eventi del weekend del 14 e 15 marzo: rievocazione delle Idi di Marzo

Domenica 15 marzo l’Area Sacra di Largo Argentina torna indietro di oltre duemila anni con la rievocazione storica delle Idi di Marzo, il giorno dell’assassinio di Giulio Cesare. Nel luogo stesso in cui avvenne il celebre evento prende vita una ricostruzione curata da associazioni di rievocazione storica, con corteo funebre e momenti scenici ispirati alle fonti antiche. L’appuntamento è gratuito.

Fratto_X di Antonio Rezza e Flavia Mastrella

Sabato 14 marzo il Teatro Palladium dell’Università Roma Tre ospita Fratto_X, uno degli spettacoli più celebri della coppia artistica Antonio Rezza e Flavia Mastrella. In scena alle 20.30, lo spettacolo mescola comicità corrosiva, filosofia e immagini surreali in una performance che rompe i confini del teatro tradizionale.

Roma, gli eventi del weekend del 14 e 15 marzo: Ireland Week

Roma celebra la cultura irlandese con una nuova edizione della Ireland Week, organizzata dall’Ambasciata d’Irlanda. Tra gli appuntamenti del weekend spiccano l’open day dei Giochi Gaelici a Piazza di Siena e l’iniziativa “Green the City”, dedicata alla pulizia di Villa Borghese insieme ai volontari di Retake Roma.

Mandala Festival

Domenica 15 marzo la Città dell’Altra Economia ospita il Mandala Festival, una giornata dedicata al benessere olistico, alla creatività e alla spiritualità. Workshop, incontri e attività esperienziali accompagneranno i visitatori in un percorso tra discipline orientali, arti creative e pratiche dedicate all’equilibrio personale.

Birraio per un giorno (Oyster Day)

Per chi ama la birra artigianale, sabato 14 marzo il birrificio Birra del Borgo organizza l’Oyster Day a Borgorose. Durante la giornata sarà possibile partecipare all’esperienza “Birraio per un giorno”, affiancando i mastri birrai nella produzione della celebre oyster stout Perle ai Porci.

