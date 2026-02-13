Un nuovo fine settimana è alle porte e Roma si prepara a offrire un calendario ricco di appuntamenti tra cultura, musica, tradizioni popolari e sapori autentici: nel weekend di sabato 14 e domenica 15 febbraio la Capitale si anima con eventi pensati per famiglie, coppie e gruppi di amici, tra Carnevale, iniziative speciali e occasioni per riscoprire la città da prospettive diverse.

Eventi a Roma nel weekend del 14 e 15 febbraio: torna l’Hippie Market

Il 14 e 15 febbraio torna l’Hippie Market al 692 Secret Garden, in via Tuscolana, tra concerti, vintage e artigianato creativo. Un’edizione che unisce San Valentino e Carnevale con live latin-folk e cumbia, talk, ritratti dal vivo, laboratori per bambini e artisti di strada. Ingresso a offerta libera per un’esperienza immersiva tra stand indipendenti e intrattenimento diffuso.

La Tarantella del Carnevale 2026 all’Auditorium

Domenica 15 febbraio alle 18.00 la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ospita “La Tarantella del Carnevale 2026”. Maschere, danze e musiche popolari con l’Orchestra Popolare Italiana e ospiti internazionali come i Cantori della Murga di Montevideo.

Carnevale al Bioparco tra Darwin Day e promozioni

Domenica 15 febbraio il Bioparco celebra il Darwin Day con visite guidate, laboratori e attività educative dedicate all’evoluzione. In più, per Carnevale, i bambini fino a 10 anni mascherati pagheranno un biglietto ridotto.

Eventi a Roma nel weekend del 14 e 15 febbraio: musei e siti archeologici gratis per i residenti

Dal 2 febbraio i residenti a Roma e provincia possono entrare gratuitamente, tutto l’anno, in numerosi musei civici e siti archeologici. Dai Musei Capitolini all’Ara Pacis, fino al Circo Massimo e a molte aree archeologiche su prenotazione: un’occasione per vivere la città senza barriere economiche.

Pranzo contadino al Circo Massimo

Al Mercato Campagna Amica del Circo Massimo si festeggiano Carnevale e San Valentino con il “menù contadino” firmato dall’Agriturismo Predio Potantino. Fettuccine al ragù, pasta e fagioli, polpette al sugo e crespelle di Carnevale, tutte con ingredienti a km zero: sapori genuini per un weekend all’insegna della tradizione laziale.

