Roma si prepara a un weekend tra mercati, fiori, natura, spettacoli e siti gratis: 5 idee per sabato 13 e domenica 14 giugno.

Roma è pronta per un nuovo weekend ricco di appuntamenti tra città, Castelli Romani, litorale e borghi dell’area metropolitana: sabato 13 e domenica 14 giugno ci sarà spazio per mercati di qualità, tradizioni floreali, esperienze nella natura, spettacoli all’aperto e aperture gratuite di luoghi archeologici. Scopriamo insieme ben cinque idee diverse per vivere il fine settimana tra cultura, svago e (ri)scoperta della città.

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Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a Marina di San Nicola e Mentana: cosa fare a Roma nel weekend del 13 e 14 giugno

Le boutique a cielo aperto del Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® faranno tappa sabato 13 giugno a Marina di San Nicola, Ladispoli, in via Tre Pesci, e domenica 14 a Mentana, in via Giovanni Giolitti. Orario continuato dalle 8 alle 19.

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Infiorata di Genzano 2026

Dal 13 al 15 giugno torna l’Infiorata di Genzano, giunta alla 248ª edizione. Via Italo Belardi diventerà un grande tappeto floreale con 15 quadri, un’opera di apertura e decorazioni sulle scalette.

Festa della Lavanda di Roma: cosa fare a Roma nel weekend del 13 e 14 giugno

Nel weekend del 13 e 14 giugno torna anche la Festa della Lavanda di Roma, in via Giovanni Gregorio Mendel, vicino al Divino Amore. Visite guidate, mercatini, laboratori e area bimbi animeranno i campi in fiore.

Villa De Sanctis: “Nuova Scena” e la rassegna dedicata al circo contemporaneo

A Villa De Sanctis prosegue “Nuova Scena”, rassegna gratuita dedicata al circo contemporaneo under 35. Domenica 14 giugno sono in programma esperienze interattive e spettacoli tra equilibrio, teatro musicale e immaginazione.

Le Aperture Straordinarie Gratuite dei siti restaurati con il PNRR

Nel fine settimana continuano le aperture gratuite dei siti restaurati con il PNRR. Sabato 13 sarà visitabile Sant’Urbano alla Caffarella, mentre domenica 14 toccherà alla Villa romana di Tor de’ Cenci e all’area del Circo Massimo.

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