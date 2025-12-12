Roma accoglie il weekend del 13 e 14 dicembre tra tradizioni nordiche, spettacoli, feste di quartiere e percorsi tra storia e contemporaneo.

La città di Roma si prepara a vivere un nuovo fine settimana denso di appuntamenti culturali, tra tradizioni che arrivano dal Nord Europa, spettacoli immersivi, feste di quartiere e percorsi che intrecciano archeologia e contemporaneo: sabato 13 e domenica 14 dicembre la città offre occasioni diverse per attraversarla, scoprirla e viverla con uno sguardo curioso, spaziando dal centro storico alle periferie, fino ai grandi patrimoni culturali della regione Lazio. Un weekend che invita a uscire, scegliere e lasciarsi sorprendere, seguendo il ritmo lento ma vibrante dell’inverno romano.

Festa di Santa Lucia 2025 a Roma, piazza di Pietra

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sabato 13 dicembre piazza di Pietra si trasforma in uno scenario nordico grazie alla Festa di Santa Lucia, portata a Roma dall’Ambasciata di Svezia. Il tradizionale corteo in abiti bianchi, i canti corali e la luce delle candele dialogano con le colonne del Tempio di Adriano, creando un’atmosfera sospesa tra sacro e popolare.

Weekend a Roma 13 e 14 dicembre: all’Eur continua il Circo Evolution

All’Eur continua EVOLUTION – Il Circo del Futuro, uno show che riscrive il linguaggio circense attraverso tecnologia, acrobazie estreme e scenografie digitali. Senza animali e con artisti internazionali, lo spettacolo punta tutto sull’impatto visivo e sull’esperienza immersiva, tra led wall, laser e numeri ad alta adrenalina.

Arriva il Natale a Tor Pignattara

Domenica 14 dicembre Tor Pignattara festeggia il Natale con una giornata gratuita e diffusa, fatta di passeggiate performative, musica dal vivo, pranzo collettivo e una tombolata-spettacolo. Un evento che mette al centro il quartiere e la comunità, trasformando strade e piazze in luoghi di incontro, racconto e convivialità.

L’evento conclusivo “Sulle orme degli Arvali”

Alla Magliana si chiude il progetto “Sulle orme degli Arvali”, un percorso che ha unito archeologia e arte contemporanea per restituire visibilità a un culto antichissimo della Roma arcaica. Il 14 dicembre sono in programma visite performative, itinerari per famiglie e momenti di narrazione che attraversano installazioni site-specific e memoria del territorio.

Weekend a Roma 13 e 14 dicembre: aperture gratuite delle Dimore Storiche del Lazio

Sabato 13 e domenica 14 dicembre tornano le aperture gratuite delle Dimore Storiche del Lazio: castelli, palazzi, ville e giardini visitabili in tutta la regione. Un’occasione preziosa per esplorare luoghi solitamente chiusi, immergendosi nella storia e nell’identità culturale del territorio, tra arte, paesaggio e architettura.

