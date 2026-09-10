Weekend a Roma: il 12 e 13 settembre la Capitale si anima con eventi, cultura, spettacoli e iniziative all’aperto da non perdere.

Roma si prepara a vivere un nuovo weekend pieno di appuntamenti: sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 la Capitale offrirà tantissime occasioni per uscire, scoprire luoghi diversi e trascorrere qualche ora tra cultura, spettacoli e iniziative all’aperto. Abbiamo deciso di segnalarvi cinque eventi che, in particolare, possono trasformare il weekend in un piccolo viaggio attraverso anime molto diverse della città.

Liberi sulla Carta

Al Borghetto San Carlo, sulla Cassia, prosegue fino al 13 settembre Liberi sulla Carta, festival che mescola libri, spettacoli, reading, workshop ed enogastronomia. L’edizione 2026, dedicata al tema #Tifastarebene, punta sulla cultura come occasione di incontro. Sabato e domenica gli spazi saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 23, con ingresso gratuito.

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Vendemmiata Romana 2026

Domenica 13 settembre l’Orto Botanico di Roma si trasforma in una piccola campagna nel cuore di Trastevere. Dalle 9 alle 18.30 tornano raccolta dell’uva, laboratori, yoga, visite guidate e attività per bambini. Alle 12 è prevista la vendemmia vera e propria, guidata da viticoltori esperti.

Japan Days

Per cambiare completamente atmosfera basta raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle. Il 12 e 13 settembre i Japan Days porteranno a Roma oltre 100 espositori, street food nipponico, manga, cosplay, arti marziali, origami, kintsugi, musica e cultura tradizionale.

Il Barbiere di Siviglia – OperaCamion settembre 2026

L’opera esce dal teatro e raggiunge le piazze. OperaCamion porta Il Barbiere di Siviglia sabato 12 alle 20 a Casalotti e domenica 13, sempre alle 20, a Monte Cucco. L’ingresso è libero: il consiglio degli organizzatori è semplice, portare una sedia. Il resto è lì!

Remira Market a Trastevere

Domenica 13 settembre Remira Market debutta nella sua nuova casa da Zalib, a Trastevere. Dalle 10.30 alle 20.30 circa 40 espositori proporranno vintage, second hand, design, accessori e pezzi unici, tra moda circolare e creatività. L’ingresso al market è gratuito, ma è richiesta la tessera ARCI.

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